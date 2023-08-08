StopNCII 帮助打击 AI 生成的裸照

本文概要:

1. StopNCII 是一个全球可用的在线平台，帮助受害者解决被 AI 生成的深度伪造色情照片问题。

2. 通过上传原始和修改版本的照片，StopNCII 确保修改后的图像从所有在线平台中被删除。

3. StopNCII 使用哈希生成技术为图像创建安全的数字指纹，确保原始图像保留在用户的设备上。

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:使用 AI 或 Photoshop 将他人的照片制作成裸照一直是一个问题，目前还没有严格的法律来保护受害者免受这种情况的影响。

现在，如果有人使用 AI 或 Photoshop 将照片处理成裸照，那可以采取一些措施来解决这个问题。只需访问 StopNCII 网站，就可以在全球范围内获得帮助。

用户只需上传原始照片和被修改后的照片。提交后，被修改后的照片将会从所有在线平台上删除，并且不需要进行直接沟通，隐私将得到充分的保护。

那么，StopNCII 是如何实现这一点的呢?

早在2021年，Facebook 与其他50个全球非政府组织合作推出了 StopNCII.org。该平台旨在打击未经同意的私人照片在网络上的分享，使全球用户能够使用哈希技术来主动保护他们在技术平台上的私密照片，以确保安全和隐私。

这个工具采用先进的哈希生成技术，为每张照片分配一个唯一的数字代码，从而创建一个安全的数字指纹。参与 StopNCII.org 的科技公司使用这些哈希值来检测这些照片在他们的平台上的分享情况。

参与的公司使用 StopNCII.org 提供的哈希值来识别他们平台上的共享照片，并确保原始照片仅保留在用户的设备上。他们只与 StopNCII.org 和技术平台共享哈希值，而不是照片本身，从而防止敏感内容的进一步传播，并保护所有权。

StopNCII.org 旨在帮助18岁以上担心自己的亲密照片未经同意被分享的成年人。对于18岁以下的人，可以寻求其他资源，如国家失踪和受虐儿童中心（NCMEC）的支持。

深度伪造技术的恶性循环让人担忧。据报道，96% 的在线非自愿深度伪造视频涉及女性，尤其是名人，他们的照片被未经许可的方式制作成色情内容。

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