微软开始测试 Edge 浏览器中添加的首批 Bing Chat 插件

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:微软宣布对其人工智能驱动的 Bing Chat 进行了一系列更新，意味着微软将进一步努力使聊天机器人在各个平台上更易于访问和功能更丰富。

微软计划将 Bing Chat 引入移动浏览器，将其覆盖范围扩展到 Android 和 iOS 的专用 Bing 移动应用之外。最初仅限于微软的 Edge 浏览器，Bing Chat 开始在 Chrome 和 Safari 桌面浏览器上进行测试。支持第三方浏览器在桌面和移动平台上的使用是微软努力实现 Bing Chat 更普遍可访问的重要一步。

微软还开始测试 Edge 浏览器中 Bing Chat 的插件，其中包括 OpenTable、Wolfram 和 Instacart 等功能。

目前，只有使用 Microsoft Edge Canary 浏览器的某些用户可以使用 Bing Chat 上的插件。以前被称为 Twitter 的 X 平台上的用户 @Leopeva64 是第一个注意到这个功能并分享了一个 GIF，显示了一个 Bing Chat 插件的区域。尽管这些插件目前还无法下载，但这可能表明微软已经处于开发的最后阶段，它们很快可能会可访问。

这些插件目前正处于开发的最后阶段，将为用户提供附加的功能，如预订餐厅和数据可视化等。虽然插件支持目前仅限于 Edge 浏览器，但未来可能会更广泛地提供。

微软的整合工作不仅限于浏览器。基于 Bing Chat 的 Windows Copilot 将在 Windows 11 上推出，为用户提供集中的 AI 体验。此外，Bing 与 SwiftKey 的整合旨在利用 AI 进行预测文本、翻译和语气编辑。虽然 Bing Chat 正在扩大对第三方浏览器的支持，但微软强调最佳体验仍然在 Edge 浏览器上，用户可以访问扩展的聊天历史记录和其他独家功能。

新增功能的增长和推出自六个月前推出以来，Bing Chat 已经获得了显著的用户参与度。该平台已记录了超过 10 亿次聊天和超过 7.5 亿张图片。

微软将部分成功归因于最初将 Bing Chat 限定于 Edge 浏览器，该浏览器连续九个季度实现增长。引入的新功能包括由 OpenAI 的 DALL∙E 模型驱动的 Bing Image Creator，使用户可以根据文本描述生成图像。另一个值得注意的更新是聊天历史记录功能，可以保存以供日后参考，提升了用户体验。

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