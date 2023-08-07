阿斯利康与数据公司合作 用 AI 模型加速肺部疾病研究

本文概要:

1. Qureight 与阿斯利康合作使用 AI 模型加速肺部疾病研究。

2. Qureight 的云平台分析 CT 扫描、血液生物标志物和临床结果，创建具有真实世界和临床试验数据的 AI 模型。

3. 合作旨在改进临床试验的患者选择和治疗结果预测，为患有复杂肺部疾病的患者提供更有效的药物。

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:数据分析公司 Qureight 与阿斯利康公司达成了一项多年的战略研究合作，利用人工智能（AI）模型加速肺部疾病的研究。

通过这项合作，阿斯利康将利用 Qureight 的专有分析平台和人工智能模型，为研究人员提供关于患有复杂肺部疾病的患者对新药物的反应的洞察。Qureight 的云平台分析患有复杂肺部和心脏疾病的患者的 CT 扫描、血液生物标志物和临床结果。然后，该技术使用真实世界和临床试验数据创建模型。

除了这些 AI 模型之外，阿斯利康还将利用图像数据分析，使研究人员能够加速挽救生命的研究。阿斯利康呼吸与免疫生物制药研发部的研究与早期开发高级副总裁 Maria Belvisi 教授表示:“与 Qureight 的合作支持阿斯利康利用数据和技术，使我们的科学家能够突破科学界的限制，为患者提供改变生命的药物。”

这项合作的目标是改进临床试验的患者选择和治疗结果预测，帮助在多种呼吸系统疾病中创建新的终点，如特发性肺纤维化（IPF）。

Qureight 还与伯明翰大学医院合作进行研究项目，这是首个类似的项目。该项目将确保用于治疗 IPF 的 AI 模型反映出多元化英国的人口特点。这项合作将在肺部疾病研究中提供更准确、个性化的治疗方案，为患有复杂肺部疾病的患者提供更有效的药物选择和治疗。

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