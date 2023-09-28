阿里云与长龙航空合作 打造航空大模型

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:阿里云与长龙航空达成全面合作，共同打造航空大模型。
根据长龙航空与阿里云合作协议，基于通义系列大模型产品，双方将共同打造应用于特殊旅客在线服务、手册智能查询、航变通知单自动生成等场景中的航空大模型。
据悉，由于天气变化等原因导致的航班延误或变更需及时通知相应的航班及旅客，以往生成航变通知单需要人工查询信息，手工录入系统后生成，效率及准确率受限。
未来，大模型将通过现有的航班计划表和保护方案实现秒级自动生成新的航变知单。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:阿里云与长龙航空达成全面合作，共同打造航空大模型。
根据长龙航空与阿里云合作协议，基于通义系列大模型产品，双方将共同打造应用于特殊旅客在线服务、手册智能查询、航变通知单自动生成等场景中的航空大模型。
据悉，由于天气变化等原因导致的航班延误或变更需及时通知相应的航班及旅客，以往生成航变通知单需要人工查询信息，手工录入系统后生成，效率及准确率受限。
未来，大模型将通过现有的航班计划表和保护方案实现秒级自动生成新的航变知单。
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北京潞晨科技有限公司与北京澜舟科技有限公司达成战略合作协议。双方将在技术领域进行深入合作。双方将在技术领域展开深入合作，通过将Colossal-AI系统与孟子GPT大模型相结合，提高大模型的效率和性能，推动AI大模型在各行业的工程化应用和落地，助力产业的数字化转型。
9月25日，无锡市城运中心、市大数据集团与百度智能云联合签署战略合作协议，在签约仪式上，三方宣布将合作打造城市级政务大模型，进一步赋能治理数字化转型。9月5日，百度云智大会上百度智能云发布了基于大模型重构的数字政府解决方案“九州”及其背后的政务大模型原生产品体系。此次战略合作，无锡市率先基于“城市大模型”全面落地智能云政务大模型产品体系，
北京金山办公软件股份有限公司与阿里云达成战略合作，双方将发挥各自的技术优势和平台能力，在云资源、AI大模型、产品生态融合、联合解决方案等多个领域展开深度合作。双方将围绕AIGC、Copilot、Insight三个战略方向，一起就智能办公进行共创，为用户提供更加智能便利的办公体验。双方将展开产品融合和方案共创，协同助力组织数字化转型。
阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，广大用户可登录通义千问官网体验，企业用户可以通过阿里云调用通义千问API。今年4月，阿里云通义千问开启邀测，仅一个月就有超20万企业和机构用户申请接入通义千问测试。阿里云希望和全行业共建大模型开源生态，降低大模型使用的门槛，让大模型技术更好地为每个企业和个人所用。
9月7日-9月8日，腾讯全球数字生态大会在深圳国际会展中心举行。出门问问创始人兼CEO李志飞受邀出席大会，在会上发表题为《大模型的下半场：Agent、多模态、ToSMB/ToPC商业模式》的主旨演讲，并与腾讯云签署战略合作协议。双方将在技术研发和应用落地等方面构建更多协同，共助大模型生态繁荣。
在昨日的阿里云国际峰会上，阿里云宣布将向海外大模型开发者和企业提供一站式开发服务，包括模型训练、推理、部署等全流程的工程平台和智能算力，以满足国际市场对大模型开发服务的旺盛需求。“PAI灵骏智算服务”可为开发者和企业提供AI开发全流程的工程平台和智能算力，能稳定支撑多达10万亿参数的多模态大模型的低能耗训练。根据斯坦福DAWN深度学习基准测试，AIACC可将人工智能模型训练速度提高70%，推理速度提高三倍。
8月31日，阿里云峰会·河南专场在郑州隆重启幕，APUS作为河南数字经济领军企业出席，APUS旗下郑州阿帕斯科技有限公司与阿里云签约合作，集合双方优势强化“智云”效能。APUS副总裁邓小波发表了“大模型赋能数字化创新”主旨演讲，展示了APUS自研多模态大模型天燕大模型能力与产业应用，阐述了APUS与阿里云联动在提升产业效能、降低用“模”成本的千行百业转型前景。此次峰会以一场主论坛、四场行业趋势研讨及创新体验共同组成，呈现了一场人工智能领域的高规格盛会，由河南省发展与改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省行政审批和政务信息管理局、郑州市人民政府指导，阿里云计算有限公司、豫信电子科技集团有限公司共同主办，郑州市大数据管理局支持。
9月8日，腾讯健康公布医疗大模型，全新发布智能问答、家庭医生助手、数智医疗影像平台等多场景AI产品矩阵，药物发现平台“云深”披露全新的蛋白质结构预测算法框架tFold。腾讯健康医疗大模型基于混元大模型，经过3000万覆盖患者、医生、药厂等场景及医疗流程的问答对话进行多任务微调，以及36万组专家医生标注数据的强化学习，让腾讯的医疗大模型在处理医疗需求时更专业、精准，同时也兼顾了患者关怀，更接近人类医生。腾讯医疗大模型包括文案生成、智能问答、病历结构化和检索、影像报告和辅助诊断等场景大模型，可嵌入医疗环节全流程，在科室导诊、医生推荐、预问诊、医患对话、病历自动生成和智能院务客服等应用场景中实现医疗服务水平和质量的全面提升。
中文在线集团股份有限公司与华为云计算技术有限公司正式签署合作协议。基于华为云在公有云、AI等方面的技术积累，双方将在内容和华为云领域进行合作，共同推动面向行业的业务解决方案落地。中文在线己拥有数字内容数据超过60TB，为AIGC相关技术的研发提供充足的基础数字内容资源。
中国充电联盟发布的《 2023 年 8 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》相关数据显示，截止 2023 年 8 月，全国充电基础设施累计数量为720. 8 万台，同比增加67.0%。当前，中国已建成了世界上保有量最 大、辐射面积最广、服务车型最全的充电基础设施网络。云快充作为中国领先的新能源汽车充电服务与能源管理解决方案提供商，持续积极助力推进我国充电基础设施建设发展�
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。