阿里云与长龙航空合作 打造航空大模型

8月31日，阿里云峰会·河南专场在郑州隆重启幕，APUS作为河南数字经济领军企业出席，APUS旗下郑州阿帕斯科技有限公司与阿里云签约合作，集合双方优势强化“智云”效能。APUS副总裁邓小波发表了“大模型赋能数字化创新”主旨演讲，展示了APUS自研多模态大模型天燕大模型能力与产业应用，阐述了APUS与阿里云联动在提升产业效能、降低用“模”成本的千行百业转型前景。此次峰会以一场主论坛、四场行业趋势研讨及创新体验共同组成，呈现了一场人工智能领域的高规格盛会，由河南省发展与改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省行政审批和政务信息管理局、郑州市人民政府指导，阿里云计算有限公司、豫信电子科技集团有限公司共同主办，郑州市大数据管理局支持。