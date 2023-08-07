站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:百度地图宣布，百度地图大屏版入驻比亚迪车机应用商店。更多车型陆续覆盖中。
比亚迪用户可以打开车机系统内[BYD市场]搜索“百度地图”下载安装，打开安装后的车机端百度地图用[手机端]百度地图扫码绑定账号即可。
而通过浏览器安装则可以打开车机系统内任意浏览器输入carmap.baidu.com，进入跳转后的大屏版官方网站点击“免费下载大屏版”。
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快科技8月7日消息，百度地图官方今日宣布，百度地图大屏版正式入驻比亚迪车机应用商店，将陆续覆盖更多车型。百度地图大屏版专为车机用户打造，安卓开放式车机系统都能体验，该版本支持北斗高精导航，支持3D车道级沉浸指引、支持手机车机数据实时同步，手车互联不费电。更重要的是，相比用手机导航，用车机大屏导航不易费眼，导航道路关键信息也能一目了然。安装方法上，比亚迪车主可在车机系统内的BYD市场”搜索百度地图”下载安装，打开安装后的车机端百度地图，用手机端百度地图扫码绑定账号即可使用。另外，比亚迪车主还可在车机的浏?
百度地图宣布联合各地交警实时上线「道路积水阻断」等权威交通信息。如必须出行可按照地图提示绕行躲避积水险情路段。如有紧急救援需求，可填写百度地图x应急管理部「京津冀暴雨求助信息上报表」，百度地图会尽快核实并联络救援队伍。
日前，百度地图宣布首发上线红绿灯雷达，iOS用户已可尝鲜体验，更新百度地图App至V18.8.0或以上版本即可。红绿灯雷达是专为熟路打造的功能，开启该功能后，不用输入任何目的地，就会自动跟随，结合北斗高精实时定位，可持续探测前方红绿灯，全国超100万个红绿灯自动触发绿波提醒。去年12月，百度地图宣布，红绿灯倒计时覆盖正式突破100万，支持全国近3000个城市、区县，日均服务量已突破2亿人次。
快科技8月8日消息，百度地图宣布全球首次推出隧道车道级导航，将为重庆3000万用户解决隧道导航问题。据介绍，该导航功能通过自研的 北斗高精” 融合定位技术，实现了进出隧道不漂移、车标稳定跟随等特点。同时，车道级导航可以在隧道内精准定位行驶车道，并提供实时展示车道级路况和道路事件，提供安全变道指引。此外，为了保证服务质量，百度地图推出限时100元赔付活动，用户在使用百度地图导航时如发现定位不准确可以申请错必赔保障。即日起至8月31日，使用百度地图手机端APP导航，在重庆解放碑地下环道行驶，如发现导航定位不准，首次?
百度地图全球首次推出隧道车道级导航，为重庆3000万用户解决隧道导航问题。该导航功能通过自研的“北斗高精”融合定位技术，实现了进出隧道不漂移、车标稳定跟随等特点。选择目的地错误，在备注中描述“隧道偏航”，并上传产品截图，即可完成申请。
福布斯中国发布最佳CEO榜单比亚迪董事长兼总裁王传福位列第一王传福表示当前汽车行业已经进入淘汰赛市场竞争异常激烈从刀片电池DMi超级混动到e平台30CTB电池车身一体化再到今年易四方四电机独立驱动云辇智能车身控制系统都是全球首创的颠覆性技术
今天特斯拉公布了该公司的2023财年第二季度财报，第二季度营收为249.27亿美元，与去年同期的169.34亿美元相比增长47%；净利润为26.14亿美元，去年同期的净利润为22.69亿美元。特斯拉第二季度来自于汽车业务的营收为212.68亿美元，与去年同期的146.02亿美元相比增长46%上一季度为199.63亿美元。对于竞争激烈的新能源市场，马斯克虽然没有表现的很悲观，但是也表示，如果经济环境恶化，公司将不得不进一步降低汽车价格，在跟竞争对手比拼价格上，特斯拉一点都不会手软，为了增加车辆产量牺牲利润是合理的。
快科技7月28日消息，据法国媒体报道，近日，法国法国经济、财政及工业、数字主权部宣布部长布鲁诺勒梅尔将于7月28日至31日访华。此前，比亚迪就有在欧洲建厂的计划，也理所当然地成为了法国人拉拢的目标，在这次的访华过程中，勒梅尔将向中国车企展示在法国建厂的优势，希望将中国车企的供应链也搬到法国去。目前，比亚迪创始人兼董事长王传福已发了请求。对此，法国经济和财政部表示，勒梅尔将把法国的竞争优势”介绍给它。我们对中国汽车完全放心，希望看到一部分在法国生产。”至于这是否足以说服比亚迪在法国建厂，商务部表示，将在适
比亚迪与合作伙伴MajuMotors在文莱首都斯里巴加湾市举办了品牌发布会，同时发布了新车型BYDATTO3。这标志着比亚迪乘用车产品首次进入文莱市场，其海外业务布局正在持续加速。BYDATTO3的推出将为文莱消费者提供更多选择，带来更环保、更高效的出行方式。
方程豹汽车正式发布品牌LOGO。标志内涵为，源于驱动每个人内心不竭觉醒与生长的能量，从数学中萃取星形线、双纽线函数图形等元素和结构灵感，勾勒出方程豹强烈、硬朗富有未来感的极致图腾，以方程”的秩序之美融合豹”的感性之力，构建强大豹力之源”的锋芒呈现。还将会搭载云辇-P智能液压车身控制系统等重磅科技，综合续航达到1200公里，价格在40-60万元之间，并将于年内发布预售。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。