百度地图大屏版入驻比亚迪车机应用商店

快科技7月28日消息，据法国媒体报道，近日，法国法国经济、财政及工业、数字主权部宣布部长布鲁诺勒梅尔将于7月28日至31日访华。此前，比亚迪就有在欧洲建厂的计划，也理所当然地成为了法国人拉拢的目标，在这次的访华过程中，勒梅尔将向中国车企展示在法国建厂的优势，希望将中国车企的供应链也搬到法国去。目前，比亚迪创始人兼董事长王传福已发了请求。对此，法国经济和财政部表示，勒梅尔将把法国的竞争优势”介绍给它。我们对中国汽车完全放心，希望看到一部分在法国生产。”至于这是否足以说服比亚迪在法国建厂，商务部表示，将在适