首页 > 业界 > 关键词  > 正文

小米应用商店发布体育运动类应用上架要求 8月24日正式实施

2023-08-04 08:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:小米应用商店发布关于《体育运动类应用上架要求》的公告称，为规范体育运动类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对以体育运动类进行上架的应用要求满足:小米应用商店“体育运动”类应用安全检测标准。

据悉，此标准修订于2023年8月3日发布，公示期21天，于2023年8月24日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

小米应用商店表示，所有符合本次定义的体育运动品类应用均需符合《标准》中所有检测项，若应用未通过检测，则无法上架小米应用商店。若应用通过检测上架，后续发现问题小米应用商店将进行下架处置。如应用有超出下述功能的和主功能强相关的合理诉求，应用需通过《体育运动类申诉通道》，按照相关提示提供所申请功能的必要性、合理性和安全性的证明。

为了更准确的定位应用分类，以下是体育运动品类全部分类及其下级分类，供开发者参考:

图片

1.权限标准

手表手环/运动健身类应用只允许获取以下安卓权限，如有因应用特殊性需特殊申请权限，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所申请权限的必要性和安全性。申请通过后，小米侧会不定期进行应用权限合理性检测，一旦发现所授予权限滥用或恶用行为，将收回该权限，并依据严重程度通知整改、下架处理。

图片

2.广播标准

手表手环/运动健身类应用只允许静态监听以下安卓系统广播action，即manifest声明文件中所声明的广播不超过下表内容。如有因应用特殊性，需特殊申请静态监听某安卓系统广播action，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所静态监听某安卓系统广播action的必要性和安全性。申请通过后，小米侧会不定期进行应用静态监听系统广播行为的合理性检测，一旦发现所授予静态监听的系统广播有滥用或恶用行为，将收回该广播的监听能力，并依据严重程度通知整改、下架处理。

图片

3.性能标准

手表手环/运动健身类应用必须达到“移动智能终端生态联盟”规定的性能、安全标准，若该品类应用未达标，则不准许上架。

测试内容

测试描述

通过标准

界面平均帧率

测试应用界面内滑动时的平均帧率

最高帧为目标帧率（需识别出当前界面最高帧），平均帧与目标帧之差不能超过5%，std<5%

4.安全标准

测试内容

测试描述

通过标准

安装升级

应用安装升级行为要求

升级方式:推荐通过应用市场升级应用，不推荐应用内部实现自升级、热升级等风险机制。

赌博、彩票类内容管理要求

赌博、彩票类内容管理要求

1、应用内容管理:应用禁止含有线上违规销售彩票、赌球、赌马或进行棋牌游戏赌博等内容。

2、用户行为管理:应用禁止允许用户提交虚假彩票信息。

5.用户体验标准

应用内容要求:小米应用商店暂不收录用户界面不美观、不直观，缺乏用户友好性和良好用户体验的应用。

6、开发者行为标准

应用认领要求:应用认领需提供法规要求的《计算机软件著作权证书》或（《APP电子版权认证证书》）以及ICP证明。

开发者账号要求:开发者提交应用审核需进行开发者账号实名认证。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 小米应用商店发布直播、语聊用上架要求 8月9实施

    小米应用商店发布了关于《直播、语聊类应用上架要求》的公告，于2023年8月9日正式生效实施。小米应用商店表示，为规范直播、语聊类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对直播、语聊类应用内容，要求符合以下标准:具体标准1、直播类应用，不得存在主播私下返现等涉赌行为;2、含有直播模块的应用，直播房间不得�

  • 小米应用商店：招聘兼职用上架需提供相关资质

    小米应用商店发布关于《招聘兼职类应用上架要求》的公告称，为规范招聘兼职类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对以招聘兼职类应用进行上架的开发者主体要求提供以下资质:招聘兼职类备注:小米应用商店表示，此标准修订于2023年7月25日发布，公示期30天，于2023年8月23日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

  • 微软应用商店用上AI：上千条用户评价一句话看完

    作为OpenAI背后最大的股东之一，微软毫不吝啬在自家的应用上加入AI作为辅助。微软开始尝试在应用商店中，加入AI相关功能。需要注意的是，目前该功能仅针对美国地区的测试用户开放，需要用户Windows账号的区域选为美国，并将应用商店软件升级至22306.1401.x.x版本。

    ​AI ​微软

  • 被中消协点名后 妙鸭相机上架苹果应用商店：山寨App横行真假难分

    最近，一款名为妙鸭相机”的小程序在朋友圈、微博等社交平台爆火，依靠9.9元拍AI写真”这款小程序受到很多年轻人追捧。由于不能退款，妙鸭相机前不久遭到了上海市消保委点名，官方也很快进行回应并更改了协议。尽管软件运营方于7月20日更新了用户协议，表示用户上传的照片不会用于识别和其他用途，但业内人士表示，在AI领域进入完善的产业形态前，用户应当谨慎使用此类应用软件。

  • 信通院：小米、华为等11家应用商店基本完成APP签名及验签工作

    中国信通院表示，目前，小米、华为、OPPO、vivo、360手机助手、百度手机助手、应用宝、豌豆荚和努比亚等9家应用商店，以及抖音和快手2家新型应用分发平台，基本完成APP签名和验签工作，并对开发者和检测者的签名进行了显著标识，帮助用户提高了对仿冒、不良等风险APP的识别能力。中国信通院将在工业和信息化部信息通信管理局的指导下，携手各方持续推动完善APP管理，推动应用商店和手机终端厂商在APP新上架、安装等环节的验签工作，不断筑牢APP安全防线，为行业高质量发展贡献力量。APP验签服务在应用商店APP上架审核和终端厂商APP风险识别等关键环节中发挥了重要作用。

  • AI写真用妙鸭相机App在苹果应用商店上线

    备受关注的AI写真应用“妙鸭相机”已经在苹果应用商店正式上线了App。妙鸭相机只有微信小程序应用，现在有了App版本，用户可以在不同的设备上使用该应用。“妙鸭相机”通过AI学习消费者上传的照片来构建人脸模型，只要上传完照片，就能产生无数风格的写真。

  • 推特在苹果应用商店已更名为X：小蓝鸟彻底成历史

    根据苹果AppStore显示，马斯克的推特应用名称已经正式从Twitter”改为X”。小蓝鸟和Twitter都已经彻底沦为历史，推特在马斯克手中完全改头换面。他旗下的太空探索公司SpaceX也在命名中带有X有特斯拉的ModelX车型。

  • 徕卡官宣！小米MIX Fold 3正式定档8月

    今天，徕卡官网发布新闻，宣布与小米的全球影像战略合作有了新的进展，在移动终端实现了徕卡光学全焦段四摄”。该技术将在8月发布的小米MIXFold3上，首次得到应用。这无疑将让小米MIXFold3这款新一代的折叠旗舰做到更薄、更坚固。

  • 上海买车免费送牌！宝骏汽车正式官宣 8月10正式上市

    日前，宝骏官方正式宣布，云朵正式获得上海官方新能源送牌备案许可，在上海购买云朵即可获得新能源绿牌赠送资格！全新的宝骏云朵将于8月10日正式上市，提供360Plus、360Pro、460Pro、460Max四种配置可供选择，但搭载了灵犀智驾系统的460灵犀版车型，暂不参与此次盲订。我们将持续为您报道。

  • 讯飞星火APP等多个AIGC用在苹果应用商店下架

    今日，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架，原因是这些应用在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。从接近监管部门的权威人士处了解到，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。据相关App开发者收到的苹果审核信息显示，深度合成技术和生成式人工智能服务有相应的监管措施，DST必须满足在中国�

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM