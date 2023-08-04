小米应用商店发布体育运动类应用上架要求 8月24日正式实施

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:小米应用商店发布关于《体育运动类应用上架要求》的公告称，为规范体育运动类应用上架规范，并更好地保护用户权益，小米应用商店对以体育运动类进行上架的应用要求满足:小米应用商店“体育运动”类应用安全检测标准。

据悉，此标准修订于2023年8月3日发布，公示期21天，于2023年8月24日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

小米应用商店表示，所有符合本次定义的体育运动品类应用均需符合《标准》中所有检测项，若应用未通过检测，则无法上架小米应用商店。若应用通过检测上架，后续发现问题小米应用商店将进行下架处置。如应用有超出下述功能的和主功能强相关的合理诉求，应用需通过《体育运动类申诉通道》，按照相关提示提供所申请功能的必要性、合理性和安全性的证明。

为了更准确的定位应用分类，以下是体育运动品类全部分类及其下级分类，供开发者参考:

1.权限标准

手表手环/运动健身类应用只允许获取以下安卓权限，如有因应用特殊性需特殊申请权限，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所申请权限的必要性和安全性。申请通过后，小米侧会不定期进行应用权限合理性检测，一旦发现所授予权限滥用或恶用行为，将收回该权限，并依据严重程度通知整改、下架处理。

2.广播标准

手表手环/运动健身类应用只允许静态监听以下安卓系统广播action，即manifest声明文件中所声明的广播不超过下表内容。如有因应用特殊性，需特殊申请静态监听某安卓系统广播action，应用需按照《体育运动类申诉通道》 进行申请，需自证所静态监听某安卓系统广播action的必要性和安全性。申请通过后，小米侧会不定期进行应用静态监听系统广播行为的合理性检测，一旦发现所授予静态监听的系统广播有滥用或恶用行为，将收回该广播的监听能力，并依据严重程度通知整改、下架处理。

3.性能标准

手表手环/运动健身类应用必须达到“移动智能终端生态联盟”规定的性能、安全标准，若该品类应用未达标，则不准许上架。

测试内容 测试描述 通过标准 界面平均帧率 测试应用界面内滑动时的平均帧率 最高帧为目标帧率（需识别出当前界面最高帧），平均帧与目标帧之差不能超过5%，std<5%

4.安全标准

测试内容 测试描述 通过标准 安装升级 应用安装升级行为要求 升级方式:推荐通过应用市场升级应用，不推荐应用内部实现自升级、热升级等风险机制。 赌博、彩票类内容管理要求 赌博、彩票类内容管理要求 1、应用内容管理:应用禁止含有线上违规销售彩票、赌球、赌马或进行棋牌游戏赌博等内容。 2、用户行为管理:应用禁止允许用户提交虚假彩票信息。

5.用户体验标准

应用内容要求:小米应用商店暂不收录用户界面不美观、不直观，缺乏用户友好性和良好用户体验的应用。

6、开发者行为标准

应用认领要求:应用认领需提供法规要求的《计算机软件著作权证书》或（《APP电子版权认证证书》）以及ICP证明。

开发者账号要求:开发者提交应用审核需进行开发者账号实名认证。

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