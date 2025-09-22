小米17系列发布会官宣 三款旗舰将于9月25日登场

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，小米手机官方微博正式宣布，全新小米17系列将于9月25日晚7点震撼亮相。此次发布会将推出三款新品——小米17、小米17Pro及小米17Pro Max，分别定位“史上最强标准版旗舰”“最精湛小尺寸科技影像旗舰”与“巅峰科技影像旗舰”，以差异化策略满足多元用户需求。

核心性能方面，小米17系列全球首发骁龙8Elite Gen5芯片。该芯片采用台积电第三代3nm工艺（N3P）打造，CPU延续2+6全大核架构，其中2颗超大核主频高达4.61GHz，6颗大核亦保持3.63GHz高频运行，GPU则集成性能更强的Adreno840，为旗舰体验提供澎湃动力。

影像与交互创新成为另一大亮点。小米17Pro系列搭载全新“妙享背屏”，支持自定义显示时钟主题、个性化图案，并在用户使用后置摄像头自拍时实时预览画面，极大提升了拍摄趣味性。小米集团总裁卢伟冰透露，这块背屏研发投入达10亿元，直言“友商可能想跟进，但未必跟得起”，凸显其技术壁垒与成本优势。

卢伟冰进一步强调，小米17系列是“小米数字系列史上升级幅度最大的一代”。他以“7”为幸运数字为例，提及小米SU7、YU7等爆款车型，暗示此次新品将延续“7系”传奇。从性能跃升、影像突破到交互革新，小米17系列被寄予厚望，或将成为年度旗舰市场的“破局者”。

随着发布日期临近，小米17系列已引发行业与消费者高度关注。三款机型如何平衡性能、影像与价格?背屏功能能否重新定义手机交互?9月25日，答案将正式揭晓。

（举报）