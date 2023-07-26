微软考虑为 Bing Chat 推出「专家模式」搜索界面

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:微软正在探索为 Bing Chat 创建「专家模式」搜索界面的可能性，这一消息由 Bing 的 CEO Mikhail Parakhin 在他的 Twitter 账号上透露。

尽管这一潜在功能的具体细节尚未公布，但它明确表明微软致力于完善其搜索平台，以满足更具专业知识的用户群体。

另外，微软近日还开始在 Chrome 和 Safari 上推出 Bing Chat。

「专家模式」的概念并非全新，其他网站和平台已经实施了类似的双界面方法。这些设置提供基本和高级搜索选项，允许用户在寻找信息时选择他们偏好的深度级别。

一个例子可以在旅游行业找到，像美国联合航空公司（United Airlines）这样的主要航空公司推出了「专家模式」，为客户提供全面的舱位信息，包括奖励可用性和升舱选项。这些额外的数据使频繁旅行的人能够做出更明智的决策，并根据自己的喜好定制航班。

对于 Bing Chat 的「专家模式」，潜在的好处可能是多方面的。寻求准确和全面搜索结果的高级用户、研究人员、学者和专业人士可能会发现这一功能尤为有价值。该界面可以通过提供更复杂的提示和高级过滤器，加快获取复杂主题详细信息的过程。

尽管 Bing Chat 中「专家模式」的确切外观和功能尚未披露，但它的开发可能标志着微软搜索能力迈出的重要一步。

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