特斯拉 2021 年 AI Day 发布的 Optimus 机器人迄今为止只制造了「5 或 6」个

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日消息:特斯拉更新了 Optimus 机器人的生产数量，公司正在继续开发其第一个人形机器人，并解释了为什么该数字可能没有达到一些人的预期。

在日前特斯拉 2023 年第二季度财报电话会议上，一位散户投资者询问了 Optimus 机器人的生产数量，并要求提供关于该机器人在 2021 年年底 AI Day 上发布后的进展情况。

特斯拉在五月份发布了一段视频，展示了一个 Optimus 机器人能够独立行走和移动，而另一个则需要人类协助，项目显然在不断进展。机器人手部动作的性质以及它能够开始自主导航，显示事情正在朝着正确的方向发展。

然而，自五月份的视频发布以来，没有更新的信息，导致人们对目前已建造的机器人数量产生更多担忧。

马斯克开玩笑说有 1 千万台 Optimus 机器人正在活跃，但他和其他高管笑着否认了这一点，然后才透露了真正的答案：「我认为我们有大约 5 或 6 个机器人…但是实际上，每个月都有更多机器人。Optimus 机器人有很多有趣的事情。」

已建造的 Optimus 机器人数量较少主要是因为特斯拉在执行器供应方面遇到了问题，意识到没有一个公司可以为该机器人生产正确的设备。

执行器通过将能量和信号转换为系统运动。特斯拉意识到没有现成的执行器「能够很好地」适用于 Optimus。

马斯克表示：「因此，我们实际上不得不设计我们自己的执行器，将电动机或电力电子、控制器和传感器集成在一起。每一个执行器都是定制设计的。当然，我们将使用与汽车相同的推理硬件。但是在设计这些执行器时，我们是为大规模生产而设计的。所以，它们不仅比世界上其他任何地方存在的执行器更轻、更紧凑、更强大，而且实际上也是可以生产的。所以，我们应该能够大规模生产它们。」

马斯克补充说，首批「集成功能的候选执行器」将在 11 月左右。之后，Optimus 的生产增长将很快发生。

Optimus 机器人在将近两年前发布，特斯拉计划让它完成人类认为乏味的单调和要求不高的任务。

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