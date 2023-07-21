用不起midjourney？那你可以试一下这款免费国产AI绘画工具——即时灵感

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:对于不少想要体验AI绘画的普通用户来说，midjourney虽然出图质量高，但考虑费用的情况下，midjourney并不是最佳选择。而多数国产AI绘画工具基本上免费生成的次数都是有限的。

如果你舍不得花钱，又想无限次体验的话，那可以试一下这款免费国产AI绘画工具——即时灵感。

官网链接:https://js.design/ai-muses/create

即时灵感是一款功能强大的免费国产 AI 绘画工具，它能够在短短1分钟内生成精美的 AI 绘画作品。目前，即时灵感的模型广场中拥有150多种常用模型可供选择，这些模型可以叠加使用，产生近20万种风格组合，并且还在不断更新中。

使用即时灵感非常简单，只需通过语言描述即可生成充满艺术感的绘画作品。在使用过程中，风格模型是非常重要的，它决定了作品的风格导向。

即时灵感提供了两种模式，传统模式和自由模式。传统模式内有19种生成风格可供选择，包括人物拟真、二次元场景、科幻写实和动漫线稿等。这些风格可以直接选择使用，满足日常风格需求。而自由模式则支持 DIY 模型，可以叠加多种风格模型，创造出更多独一无二的 AI 图像。这些自由模式内的风格模型都可以从模型广场中获取。

模型广场内提供了150多种可叠加使用的广场模型，总共近20万种风格组合供用户选择，让创意能够更快地展现出来。除了常用的风格模型外，还有一些具有特色功能的模型，比如可以生成多视角的图片、强化细节，甚至直接生成图标和插画等工具类模型。所有生成的图片都可以免费高清下载，并支持4K 分辨率。

根据安装量来看，模型广场内最常用的基础模型 Top5分别是纯欲自拍、现实感强化、写真人物、写真国风和瑞融3D。而最常用的风格模型 Top5则是玻璃质感、图标、纯粉彩风格、OC 渲染器和油画风格。

除了上述模型，即时灵感的模型广场内还有许多其他模型可供选择，用户可以一键安装 / 卸载，并且这些模型的存储方式是云端存储，不会占用本地内存。用户可以随意下载自己喜欢的模型。

总的来说，即时灵感是一款非常值得尝试的免费国产 AI 绘画工具。它操作简单，生成速度快，还能在 AI 艺术馆内浏览全站的生成作品，为用户提供灵感，并支持一键同款功能。在这里，用户还可以与其他设计师们讨论交流。快来体验即时灵感，释放你的创造力吧!

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