Gartner 预测 2023 年全球 IT 支出将增长 4.3%：生成式 AI 尚未产生重大影响

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日消息:根据市场调查机构Gartner 发布的预测数据，到 2023 年，全球 IT 支出预计将达到 4.7 万亿美元，较 2022 年增长 4.3%。

报告指出，企业首席信息官（CIO）在争夺 IT 人才的竞争中失利，将更多的重心转向实现自动化和效率的技术上，用更少的员工推动更大规模的增长。

Gartner 副总裁分析师 John-David Lovelock 认为，许多企业正在推进数字化业务转型，IT 项目从关注收入和客户体验等面向外部的可交付成果，转向更专注于优化的面向内部工作。虽然企业 IT 支出的整体前景乐观，但由于通货膨胀对消费者购买力的持续影响，设备支出将在 2023 年下降 8.6%。

「生成式人工智能的最佳市场渠道是通过组织已经在使用的软件、硬件和服务，」Lovelock 说。「每年，科技产品和服务都会添加新功能作为附加组件或升级。大多数企业将通过升级已纳入 IT 预算的工具，以缓慢且受控的方式整合生成式人工智能。」

虽然生成式人工智能 (AI) 是许多企业和 IT 领导者最关心的问题，但它尚未对 IT 支出水平产生重大影响。从长远来看，生成式人工智能将主要通过现有支出融入企业。

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