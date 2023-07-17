索尼同意与微软达成为期10年的使命召唤协议

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:据theverge报道，索尼已经同意与微软签订一份为期10年的《使命召唤》协议，以在微软收购动视暴雪后将该系列保留在PlayStation上。微软游戏首席执行官Phil Spencer表示，索尼和微软已经达成了一项“有约束力的协议”，以将《使命召唤》保留在PlayStation上。

这结束了两家公司之间的激烈斗争，这场斗争自从微软在2022年1月宣布拟收购动视暴雪后，就一直在私下和公开场合进行。虽然微软最初的公告并没有提到《使命召唤》在PlayStation上的10年期限，但Xbox全球传播负责人Kari Perez向The Verge证实了10年的承诺。Perez后来向The Verge证实，这笔交易只针对《使命召唤》，不过。这使得这笔交易类似于微软和任天堂之间的10年协议，但不同于微软与英伟达和其他云游戏平台达成的各种协议，将《使命召唤》和其他Xbox/动视游戏带到竞争对手的服务中。

微软在2022年1月向索尼提供的最初交易报价包括“将所有现有的动视主机游戏保留在索尼平台上，包括《使命召唤》系列或任何其他当前动视系列在索尼平台上的未来版本，直到2027年12月31日。”显然，自从最初的报价以来，交易条款已经发生了变化，延长到了仅限于《使命召唤》的10年。

索尼在2022年12月微软首次提出10年合同后一直拒绝与微软签订《使命召唤》协议。相反，在向监管机构提交的文件中，索尼一再坚持认为，微软可能会将《使命召唤》独占Xbox，甚至破坏PlayStation版本的游戏。

（举报）