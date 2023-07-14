纽约一议员用AI填补房屋法案漏洞 批评者称其不够智能

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:今年早些时候，一位律师因使用 Chat GPT 来撰写法律论据而陷入麻烦，结果引用了虚构的案例法和不存在的审判决定。

现在纽约州一位民主党议员莱德范尼尔（Clyde Vanel）使用人工智能程序来填补法律漏洞，结果引起了争议。该议员表示，从人工智能获取立法想法与接受选民或倡导团体的意见没有什么不同。

这位议员使用了一款名为 Auto-GPT 的程序，提出了一项法案，要求房东根据租户的要求每年提供租赁合同的副本。

然而，该法案的实际影响尚不明确。租户通常在签订合同时会收到租赁合同的副本，尽管有时他们可能需要申请替换副本。租户权益倡导团体表示对此法案并不关注。

而法案的支持者认为，它可以增强租户的权益和房东与租户之间的透明度。然而，批评者认为该法案并没有考虑到纽约房东租户关系中的复杂性和细微差别。此外，该法案也未提及如何强制执行，只有那些愿意自愿遵守的房东才会从中受益。

民主党众议员琳达罗森塔尔 （Linda Rosenthal） 对这个软件对住房辩论的贡献并不满意。“人工智能未能辨认和反映出住房危机的实质，”罗森塔尔说。“在法律中，人们肯定不会强烈要求房东向他们发送租赁合同的副本。”

房屋问题一直是纽约的危机，特别是负担得起的住房。然而，去年的立法会议并未达成解决租户、房东、开发商和决策者之间多样且常常相互冲突目标的协议。

一位民主党议员表示，人工智能并未准确识别和反映出住房危机的本质。对于人工智能在立法中的贡献，圣克拉拉大学政府伦理学学者约翰佩里塞罗 （John Pelissero） 敦促谨慎行事，他表示，虽然想象一个基于人工智能的优先事项和道德的法律制定世界很有趣，但这样的冒险很可能带来道德和政治成本。他们强调代表民主建立在观察和认知选民所选的实际个人基础上。

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