立方数科推出AI模型训练平台立方PAI

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:近日，由立方数科自主研发的立方云PAI经国家版权局审核，符合《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的相关规定，认定为原始取得，成功获得《计算机软件著作权登记证书》。

立方 PAI 提供完整的人工智能模型训练和资源管理能力平台，易于扩展，支持各种规模的 on-premise、on-cloud 和混合环境，并且提供诸多 AI 用户友好功能，使最终用户和管理员更容易完成日常的 AI 任务。

具体特性如下:

●支持本地部署且易于部署

立方 PAI 是一个全栈解决方案。立方 PAI 不仅支持本地、混合或公有云部署，还支持试用用户的单机部署。这意味着用户可以在自己的环境中轻松尝试和试用立方 PAI，而无需担心云服务提供商的限制或成本。

●支持流行的人工智能框架和异构硬件

为流行的 AI 框架预先构建的 Docker，易于包含异构硬件。支持分布式训练，如分布式 TensorFlow。立方 PAI 平台预先构建各种流行的人工智能框架的 Docker 镜像，例如 TensorFlow、PyTorch、Keras 等，使用户可以轻松在平台上使用这些框架。此外，立方 PAI 还支持异构硬件，如 GPU、FPGA 等，使用户可充分利用这些硬件加速器，提高模型训练效率。

●AI完整的解决方案，易于扩展

立方 PAI 是目前较为完整的深度学习解决方案，支持虚拟集群，兼容 Kubernetes 生态系统，一个集群完整的训练流水线等。立方 PAI 采用模块化架构:可以根据需要插入不同的模块，通过模块化设计，用户可根据自己的需求灵活选择和配置平台功能，使得平台能够更好地适应不同的应用场景和需求。

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