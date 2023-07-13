马斯克成立新的人工智能公司 xAI：旨在了解「宇宙的真实本质」

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:埃隆·马斯克（Elon Musk），特斯拉（Tesla）和 SpaceX 的首席执行官，以及 Twitter 的所有者，于周三宣布推出一家新的人工智能公司，名为 xAI，旨在「了解宇宙的真实本质」。根据该公司的网站，马斯克和他的团队将在周五通过 Twitter Spaces 直播聊天来分享更多信息。

xAI 网站截图

xAI 团队成员来自 DeepMind、OpenAI、Google Research、微软研究院、Twitter 和特斯拉等公司，他们曾参与过 DeepMind 的 AlphaCode 和 OpenAI 的 GPT-3.5 和 GPT-4 聊天机器人等项目。马斯克似乎将 xAI 定位为与 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等公司竞争，这些公司背后的聊天机器人（如 ChatGPT、Bard 和 Claude）处于领先地位。

有关这家初创公司的新闻此前在英国《金融时报》于四月份曾有报道，并称马斯克已从英伟达获得数千个 GPU 处理器，以为潜在的大型语言模型提供动力。同月，马斯克在福克斯新闻频道的一次录制采访中透露了他关于名为「TruthGPT」的新人工智能工具的计划，并补充称他担心现有的人工智能公司将优先考虑「政治正确」的系统。

该人工智能初创公司的一位顾问是 Dan Hendrycks，他是总部位于旧金山的非营利组织「人工智能安全中心」的执行董事。该组织于五月份发表了一封由科技领导人签署的信函，声称「减轻人工智能带来的灭绝风险应与疫情和核战等其他社会规模的风险一样成为全球优先事项」。

这封信函受到许多学者和伦理学家的反对，他们认为过于关注人工智能不断增长的能力和未来的威胁会分散对现实生活中某些算法给边缘化社群带来的实际伤害的注意力，而这些伤害并非发生在未来某个不确定的时刻。

xAI 的联合创始人 Greg Yang 表示，该初创公司将深入研究人工智能中的「深度学习数学」，并「为大型神经网络开发『万有理论』」，将人工智能推向「下一个水平」。

据报道，马斯克在三月份在内华达州成立了 xAI。此前，他曾在某些财务文件中将 Twitter 更名为「X Corp.」，但在 xAI 的网站上，该公司指出与 X Corp. 的分离，并补充称将「与 X（Twitter）、特斯拉和其他公司密切合作，朝着我们的使命取得进展」。

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