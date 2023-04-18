马斯克将推出人工智能平台「TruthGPT」：限度地寻求真相

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:据 Fox News 报道，亿万富翁埃隆·马斯克说，他将推出一个人工智能（AI）平台，他称之为 「TruthGPT」，这显然是对 OpenAI 的流行聊天机器人 ChatGPT 的挑战。

这位推特和特斯拉的首席执行官与 Carlson 坐下来接受了采访，讨论了他为什么要建立 ChatGPT 的替代品，ChatGPT 是一个由进步的程序员开发的人工智能应用程序，最初是他帮助资助的，以及他对该软件如何影响信息自由的更广泛关注。

「我将启动一个我称之为 TruthGPT 的东西，或者说一个最大限度地寻求真相的人工智能，试图了解宇宙的本质，」马斯克告诉 Carlson。「而且我认为这可能是通往安全的最佳途径，因为一个关心了解宇宙的人工智能不太可能消灭人类，因为我们是宇宙中有趣的一部分。」

Carlson 在「Fox & Friends」节目中指出，马斯克帮助资助 ChatGPT 的开发，以便「控制它」，但不幸的是，结果并不是这样。「实际上，这被它拿走了，现在你有它作为一个商业产品，由微软和谷歌拥有，」Carlson 周一说。「但他的立场从未改变，那就是如果我们不在这上面踩刹车，它最终可能会毁掉我们所拥有的一切。这就像核武器一样危险」。

马斯克在采访中解释说，这些软件是由左翼专家编程的，他们训练聊天机器人撒谎。但是，人工智能的危险可能会产生比选举更有害的影响，马斯克警告说，如果管理不善，它将对整个人类的存在产生灾难性的影响。

「人工智能比，比如说，管理不善的飞机设计或生产维修或糟糕的汽车生产更危险，因为它有可能，无论人们认为这种概率有多小，但它不是小事；它有可能造成文明的毁灭，」马斯克说。他甚至在周末发推文说，他利用与时任总统奥巴马的唯一一次会面，警告围绕该软件能力的危险性，并呼吁进行监管。

「我早在 GPT-1 之前就看到了它的发展，这就是为什么我多年来试图警告公众，」他说。「我与奥巴马作为总统的唯一一次一对一会面，我不是用来宣传特斯拉或 SpaceX，而是用来鼓励人工智能监管。」

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