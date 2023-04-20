马斯克：今年可以实现完全自动驾驶 继续大量购买英伟达 GPU

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:特斯拉发布 2023 年第一季度财报。财报显示，特斯拉一季度营收为 233.29 亿美元，同比增长 24%，市场预期 232.08 亿美元。第一季度净利润为 25.13 亿美元，同比下降 24%，市场预期 27.25 亿美元。第一季度毛利率为 19.3%，市场预期 21.2%。

特斯拉公布第一财季盈利略低于分析师预期，此前一系列大幅降价挤压了该公司利润率。特斯拉为了保住领先的市场占有率一直在下调汽车售价。该公司称，第一财季营运利润率为 11.4%，低于前季的 16% 和上年同期的 19.2%。特斯拉在致股东的声明中说，「我们仍然相信我们的营业利润率将保持在行业最高水平之列」。

特斯拉 CEO 马斯克表示，特斯拉的订单量超过了产量，特斯拉在更多全球市场销售汽车的时机已到；将尽可能提高汽车交付规模，大力投资未来计划，这将释放那些与新冠疫情相关的「战略库存积压」。并表示，今年可以实现完全自动驾驶。

马斯克称，当前宏观经济环境仍然具有不确定性。预计将于第三季度举行 Cybertruck 交付活动。现在是进一步扩大公司领先优势的好时机，公司将继续大量购买英伟达的 GPU。

此前在推特启动了一个重大的人工智能项目，该项目涉及大型语言模型 (LLM)，推特业已购买了约 1 万个 GPU，并从 DeepMind 招募了 AI 人才。

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