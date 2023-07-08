蚂蚁集团致力弥合数字鸿沟 推多个AI无障碍创新服务

7月8日，2023世界人工智能大会（WAIC）——科技无障碍论坛上，蚂蚁集团大安全事业群机器智能部副总经理李哲介绍蚂蚁集团在AI助力科技无障碍方面所做的努力，从创建“蓝马甲数字助老实验室”，到推出“划一划”和“挥一挥”服务视障群体。李哲倡议，希望更多科技公司加大AI for Science上的突破，真正做到从“少障碍”到“无障碍”。

图: 蚂蚁集团大安全事业群机器智能部副总经理李哲在WAIC现场分享

助力弥合数字鸿沟、对产品不断进行无障碍改造，让弱势群体享受数字时代的发展红利是蚂蚁作为互联网公司的平台责任。2020年起，在国家反诈中心、国家卫生健康委老龄健康司、工信部反诈中心指导下，由蚂蚁集团、浙江蚂蚁公益基金会发起，社会各界共同参与的蓝马甲公益行动正式启动，主要通过社区讲座、公益展览、大篷车下乡等方式，帮助老人解决智能设备“不敢用、不会用”的难题。

图: 蓝马甲行动在WAIC上发布Hello老友亭功能介绍

在本届WAIC上，蓝马甲行动联合上海电信发布第一期“Hello 老友亭N大功能介绍”，用简洁明了和口语化的图文表达，拆解老友亭中五项实用功能的操作步骤及注意事项。蓝马甲计划将这份指南陆续投放在上海街头的200多座老友亭中，让叔叔阿姨在实际使用时，手边就能有一份“看得懂、用得上”的说明书。

“数字鸿沟”不应成为“服务鸿沟”，蓝马甲行动着力在线下服务上做“加法”、在技术上做“减法”。2022年9月，蓝马甲数字助老实验室应运而生，并不断进行升级，通过技术升级降低老年人使用智能手机等设备的门槛。

“我们注意到针对一部分人群，比如视障人群、老年人群，他们使用像人脸识别、拼图验证码这类常见的身份识别产品，存在很大的困难”，于是，在李哲的带领下，蚂蚁AI团队研发了基于行为识别AI技术的创新产品——“划一划”和“挥一挥”，可以让这些群体在支付宝APP中像其他群体一样方便快捷地完成校验，“基于这项AI技术，我们也开发了视障群体独有的互动方式，用于支付宝的‘集五福’等活动中。目前，这些技术通过蓝马甲数字助老实验室不断进行扩散，通过IIFAA联盟生态和蚂蚁安全科技ZOLOZ品牌，去服务全球更多的人群。”

图:蓝马甲数字助老实验室不断升级，推出更多AI无障碍产品

蓝马甲数字助老实验室陆续又推出升级版AI欺诈叫醒产品、防骗码长辈模式等功能;通过不断优化支付宝长辈模式、暖洋洋热线、沉浸式体验课程，提升使用体验，助力老人共享数字新生活。未来，更多AI产品将通过这个实验室对外推出，服务好老年群体。

“未来AI的革新，为无障碍带来2个阶段的改变。第一个阶段，大模型等AI新技术在图像处理、语音识别、自然语言理解等能力上带来的涌现能力，会让现有的很多信息无障碍产品的性能得到显著提升;第二个阶段，AI和一些基础学科的交叉研究上带来的突破，才会真正给无障碍带来一些蜕变”， 李哲说，随着行业不断发展，人工智能将助力无障碍带来新一轮的生产力革新，“如果说现在AI的涌现能力更多的是让‘有障碍’变成‘少障碍’，我相信不远的将来，在AI for Science上的突破，才会真正做到‘少障碍’到‘无障碍’”。

本场论坛汇聚了国内外研究机构和顶尖学者以及产业人士等，从不同视角分享了AI如何驱动科技无障碍创新、畅想数字时代的AI无障碍新场景等方面的研究、应用和趋势，这些深入的讨论，也为共同探讨如何通过人工智能技术，打破生活中的障碍，让每个人都能平等享受科技便利提供创新研究方向。

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