天猫国际发起“一个鸡蛋”项目

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:天猫国际健研馆与联劝公益和斯维诗品牌合作，前往云南大理鹤庆县的一所幼儿园进行了访问。在联劝公益和淘宝“公益宝贝”的支持下，天猫国际健研馆与爱心商家合作支持了“一个鸡蛋”项目，为中西部经济欠发达地区的学龄前儿童提供每天一个鸡蛋，改善他们由于蛋白质摄入不足而导致的营养不良问题。

此次公益项目共筹集了20万元，可以为云南省大理州鹤庆县的7所幼儿园和1019名师生提供224180个鸡蛋的营养补充。

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