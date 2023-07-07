天猫国际发起“一个鸡蛋”项目

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:天猫国际健研馆与联劝公益和斯维诗品牌合作，前往云南大理鹤庆县的一所幼儿园进行了访问。在联劝公益和淘宝“公益宝贝”的支持下，天猫国际健研馆与爱心商家合作支持了“一个鸡蛋”项目，为中西部经济欠发达地区的学龄前儿童提供每天一个鸡蛋，改善他们由于蛋白质摄入不足而导致的营养不良问题。
此次公益项目共筹集了20万元，可以为云南省大理州鹤庆县的7所幼儿园和1019名师生提供224180个鸡蛋的营养补充。
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站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:天猫国际健研馆与联劝公益和斯维诗品牌合作，前往云南大理鹤庆县的一所幼儿园进行了访问。在联劝公益和淘宝“公益宝贝”的支持下，天猫国际健研馆与爱心商家合作支持了“一个鸡蛋”项目，为中西部经济欠发达地区的学龄前儿童提供每天一个鸡蛋，改善他们由于蛋白质摄入不足而导致的营养不良问题。
此次公益项目共筹集了20万元，可以为云南省大理州鹤庆县的7所幼儿园和1019名师生提供224180个鸡蛋的营养补充。
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2023年6月11-13日，由2023全球数字经济大会组委会主办，开放原子开源基金会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员承办的2023年开放原子全球开源峰会在北京召开。云原生应用引擎OpenNJet项目正式成为开放原子开源基金会的孵化期项目。OpenNJet作为孵化期项目积极参加开放原子全球开源峰会组织的各项系列活动，吸引了广大开发者和企业用户的高度关注，为将来OpenNJet开源生态的发展奠定了坚实基础。
华为天才少年”计划是华为创始人任正非发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。华为官方发布《加入天才少年计划，一起拖着世界往前走》文章，介绍了华为天才少年”左鹏飞的故事。在2020年的天才少年”招聘中，华为给予的薪酬有三档，最高一档可达201万元。
微信支付发布《发起商家转账API参数调整通知》，表示发起商家转账API接口将于6月19日起升级。为便于明确批次单据的受理状态，发起商家转账API新增应答参数“批次状态”，枚举值同查询转账API接口。注意受理成功将返回批次单号，此时并不代表转账成功，请通过查单接口查询单据的付款状态。
6月20日，牧原集团举行开放日活动。四家头部猪企牧原、温氏、双胞胎、正大发起互不挖人公约”。1-5月，已经公布数据的7家猪企合计预亏94.29亿元，其中有5家预计亏损额在10亿元以上。
由国际数据空间协会和下一代互联网国家工程中心共同主办的“国际数据空间实践研讨会暨国际数据空间协会IDSA会员沙龙”，将于2023年7月6日在北京朝林松源国际酒店举办。本次活动以“分享国际数据空间最新进展及实践案例，构建数据空间生态体系”为主题，聚集数据行业领域各方代表，分享探讨数据共享流通的最新理论和实践。ReinholdAchatz曾任德国西门子全球副总裁、德国蒂森克虏伯集团首席技术官等岗位。
签单到手软，保单一摞又一摞，一场关于增额终身寿险的销售盛宴正在上演。忙碌的代理人面对的是消费者如火的热情：刚兑打破，银行理财不再“保本”，存款利率告别3%时代，保险产品成了低利率大趋势下难觅的资产。享受销售盛宴的同时，保险行业也不得不思考接棒产品难题，预定利率换挡之后，面对监管指导和利率长期走低的大趋势，该用什么产品来满足市场需求？预
针对部分盲盒小程序以王者荣耀”相关奖励为噱头，吸引玩家参与的行为。《王者荣耀》官方提醒:此类活动和《王者荣耀》官方并无授权合作。此前有不少《王者荣耀》主播参与了该盲盒宣传，也有不少主播进行了道歉并宣布退款。
人们脑海中快速闪现的关键词往往是严肃，中国式的父子关系，更是沉默又拧巴，爸爸甚至成了家庭生活中的“隐形人”。在父亲节到来之际，快手联合创作者人@艺术家甲板创新性地开启了一场名为《画个爸爸给爸爸》的社会实验，并用镜头真实记录那些感人瞬间，活动试图通过画作考验父子之间的默契，看一看孩子眼中爸爸的分量。你眼中的爸爸又是怎样的呢?不妨用“画”画出想对爸爸说的“话”。
暗区突围国际服安卓端将会在6月26日在菲律宾和巴西试运行，7月14号正式开服，暗区突围国际服公测时间公布了，那么暗区突围国际服加速器哪个比较好用呢？本文以下的内容将会给您答案，教给您暗区突围国际服下载方式。国际服好用的加速器推荐”的全部内容，希望大家能尽快体验到这款游戏。
抖音发布《关于打击“公益捐款返现”诈骗行为的公告》称，日前，平台在巡查中发现，有极个别账号假借甚至伪造“抖音公益”“字节跳动公益”“抖音公益榜”等名义，通过评论、私信等渠道，以所谓“捐赠返现”“助力公益项目返利”为噱头，诱导用户脱离抖音平台，前往伪造的“字节跳动公益平台官网”等第三方平台，实施诈骗行为。上述所谓“捐赠返现”“助力公益项目返利”均与抖音无关，此外，抖音正规公益项目也不会承诺“捐赠返现”。抖音也请广大用户提高警惕、注意甄别，谨防各种形式的电信诈骗。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。