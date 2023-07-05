人工智能繁荣吸引加密矿机转向训练 AI 模型获利：「挖矿 2.0」时代到来

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:据报道，加密货币矿工似乎正在经历一次复苏，这要归功于人工智能（AI）的繁荣。WSJ 一份报道指出，一些与加密业务相关的公司已经转向了人工智能领域。

其中包括是 Satoshi Spain，曾经是加密挖矿设备的销售商，这些设备配备了用于 AI 应用的图形芯片。在加密货币的寒冬，这些机器没有市场需求，所以 Satoshi 开始将它们改造成用于 AI 的工具。

Satoshi Spain 创始人 Alejandro Ibáñez de Pedro 表示：「你仍然可以从你的挖矿设备中获利。这就是挖矿 2.0。」

报道指出，该公司计算机中使用的图形芯片——图形处理单元（GPU）对于创建加密货币的复杂计算和训练生成 AI 系统所需的计算工作负载非常有用。

报道还指出，在以太坊网络（比特币之后的第二大加密货币）结束挖掘新币的做法后，数千万个 GPU 可用于 AI 行业。

另类云服务提供商 Together 的首席执行官 Vipul Ved Prakash 告诉 WSJ：「大约有 20% 的这些芯片可以重新用于训练 AI 模型。」

Prakash 说：「你会看到更多的加密挖矿设备参与到 AI 中。这一趋势已经开始成熟。」

与此同时，Coinbase 在上个月的一份报告中表示，虽然 AI 的投资有所下降（尽管媒体对该行业进行了大量关注），但 AI 有潜力重塑加密领域。

Coinbase 的机构研究负责人 David Duong 写道：「尽管如此，风投投资的调整并不是 AI 领域独有的，总体上，还有创纪录的资金需要找到投资目标。」

Duong 指出了加密货币和人工智能可以合作的几种方式。例如，他认为「加密货币平台可以使 AI 系统更易于接触」，使人们能够在少数几个主要参与者主导生成 AI 领域的同时为其发展做出贡献。

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