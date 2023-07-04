美国一地区警方转向人使用工智能寻缓解交通问题

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:据外媒报道，美国南 卡罗来纳州约克县警长办公室正在使用人工智能寻求解决大型活动交通问题的方法。

美国各地的执法机构一直在与总部位于Fort Mill（美国南 卡罗来纳州米尔堡）的EPIC iO合作，改善大型活动期间的交通安全。该公司的安全摄像头配备了人工智能，实时将数据发送给监控交通的警务人员。

约克县警长办公室计划在Carowinds的美国独立日庆祝活动中使用人工智能摄像头，预计将吸引约6万人。目标是帮助公园外的交通更加顺畅，并更快地对事件作出响应。

EPIC iO总裁Mario Campos站在卡罗莱纳大道上时表示:“通常当活动结束时，车辆离开这条主干道需要两到三个小时。”卡罗莱纳大道是一条连接到公园的卡罗莱纳大道旁的街道。

EPIC iO的安全摄像头首次部署在Carowinds外的街道上。该技术将车辆计数、人数计数、停车车辆和行人闯红灯等信息发送给约克县警长办公室。

Campos解释说:“系统不断分析数据，以找到最佳结果，以便机构能够更好地调配资源。”该公司的人工智能帮助执法机构找到最佳的交通指导方式，并观察问题，以便能够迅速作出响应。

Campos表示:“目标是到2030年将行人死亡人数降至零。为了实现这一目标，我们正在使用人工智能，为公共安全提供人工智能工具，使他们能够利用这些工具实现目标。”

许多人对人工智能持怀疑态度。Campos表示，EPIC iO致力于向公众传达其服务的信息，解开一些误解，并在人员短缺的情况下帮助执法机构。

EPIC iO目前正在与约克县和Fort Mill免费合作，希望在未来建立合作关系。Fort Mill的一位发言人表示，该公司在帮助该镇的草莓节缓解交通问题方面表现出色，并正在讨论正式建立合作关系的可能性。

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