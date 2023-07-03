经济学家担心生成式AI对印度、印尼的就业带来负面影响

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:经济学家警告称，OpenAI的ChatGPT等生成式人工智能可能对印度和印尼的就业产生负面影响，他们担心这种快速发展的技术将减少这些国家庞大年轻人口的就业机会。

上个月，日本经济研究中心和《日经》杂志询问了印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和印度的经济学家和分析师，调查了新技术的影响，结果于周一发布。

在回答有关生成式人工智能问题的18位经济学家中，有14位表示这项技术的总体影响将是积极的，预计通过任务自动化将提高生产力，特别是在医疗保健和教育等领域。

然而，一些来自印度和印尼的回答者则对生成式人工智能持普遍负面的观点，他们指出这两个人口众多的国家在青年失业率上相对较高。根据世界银行的数据，去年印度和印尼15至24岁人口的失业率分别为23%和13%，尽管经济保持稳定增长。

据分析，由于印尼在短期内仍需为（适龄劳动人口）提供工作机会，加速自动化可能导致印尼的劳动力吸纳率下降。在南亚国家，如印度，内容创作、广告和IT培训行业可能面临就业机会减少。

其他国家的经济学家也对就业可能产生的影响发表了评论。

菲律宾德拉萨尔大学的Mitzie Irene Conchada表示:“这一过渡将意味着一些初级岗位的消失。另一个负面影响可能是岗位不匹配，即一些应届毕业生可能会发现自己在应对工作中使用生成式人工智能方面能力不足或技能不全。”

另一方面，调查显示，生成式人工智能可能使新加坡等发达国家受益。新加坡社会科学大学的Randolph Tan表示:“作为一个以专业、管理和高级行政职位为主的先进经济体，ChatGPT对于增强新加坡劳动力的能力具有重要潜力。”

除了就业问题，经济学家还指出，生成式人工智能可能带来版权侵权或虚假信息的潜在负面影响。

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