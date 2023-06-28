AWS推出无代码服务AppFabric，并提供生成式AI助手服务

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:AWS最近推出了一项名为AppFabric的新服务，旨在帮助企业简化SaaS（软件即服务）集成。这一服务提供了一个无代码的平台，可将多个SaaS应用程序连接在一起，并通过创建应用程序捆绑包实现它们之间的互通性。通过使用标准化的安全和运营数据，AppFabric确保了连接的安全和可靠性。

此外，AWS还计划在今年年底之前为所有支持的SaaS应用程序添加生成式AI辅助功能。这些功能旨在提高员工的工作效率，帮助他们更轻松地完成日常任务。通过利用人工智能的强大功能，AppFabric可以提供智能建议、自动化流程和自动化工作流程，从而减轻员工的工作负担。

AppFabric的架构基于多种技术，包括矢量搜索、自然语言处理和大型语言模型调优。这些技术的结合使得AppFabric能够理解用户的意图、处理自然语言查询并提供准确的结果。通过使用大规模的语言模型，AppFabric能够准确地理解和回答用户的问题，提供有针对性的建议和解决方案。

AWS推出AppFabric的目的是提供一个通用的生成式AI助手，与其他供应商的独立助手形成对比。许多供应商都提供了自己的助手，但这些助手通常只能在特定的应用程序或领域中起作用。AppFabric的目标是为所有支持的SaaS应用程序提供一致的AI辅助功能，无论是在哪个应用程序中工作，员工都可以获得相同的体验和帮助。

总的来说，AWS的AppFabric服务旨在简化企业的SaaS集成，并提供增强的安全功能。通过连接多个SaaS应用程序并提供生成式AI辅助功能，AppFabric提高了员工的工作效率，并使他们能够更轻松地完成日常任务。与其他供应商的独立助手相比，AppFabric提供了一个通用的AI助手，为用户提供一致的体验和帮助。

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