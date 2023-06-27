汤森路透将以 6.5 亿美元现金收购 AI 法律初创公司 Casetext

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:汤森路透（ThomsonReuters）在周一宣布，将以6.5亿美元的全现金交易收购法律初创公司Casetext，后者拥有一款为法律专业人员提供人工智能助手的产品。

汤森路透的首席财务官MichaelEastwood上个月曾表示，公司计划每年投资约1亿美元用于人工智能，这将与这家新闻和信息公司的并购预算分开，后者从现在到2025年大约为100亿美元。

Casetext的一个关键产品是CoCounsel，它是一款由GPT-4驱动的人工智能法律助手，可以在几分钟内完成文件审查、法律研究备忘录、诉讼准备和合同分析，汤森路透在一份声明中表示。

Casetext获得了提前访问OpenAI的GPT-4大型语言模型的权限，使其能够开发出基于新技术的解决方案，并完善法律专业人员的应用案例。

总部位于加利福尼亚的Casetext拥有104名员工，客户包括超过10，000家律师事务所和公司法律部门。

汤森路透的总裁兼首席执行官SteveHasker表示，收购Casetext是向客户提供生成式人工智能解决方案的又一步。

生成式人工智能是一种根据用户的提示或问题生成新内容或数据的人工智能技术。

这一交易预计将在2023年下半年完成。

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