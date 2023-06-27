中国移动：正建设面向通用智能的“人工智能大平台”

马斯克在推特上表示，特斯拉的自动驾驶技术固然意义深远，但并不像类人人工智能的未来前景那么重要。这位亿万富翁首席执行官在周二回复了一位特斯拉粉丝账号在Twitter上的留言，该账号表示特斯拉的全自动驾驶软件从安全角度来看是「我们有生以来最重要、最有影响力的软件」，适用于「每个上车的人」。根据对美国国家公路交通安全管理局数据的分析，《华盛顿邮报�