Group-IB 在暗网市场上发现超过 10 万个 ChatGPT 帐户信息泄露：亚太地区位居榜首

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日消息:今天，网络安全公司 Group-IB 宣布它在暗网市场上偶然发现了大量的 ChatGPT 帐户信息泄露。这家总部位于新加坡的公司确定了 101，134 台受恶意软件感染的设备，所有这些设备都包含生成式人工智能平台的登录详细信息。

图片来自Group-IB

Group-IB 还能够发现这些设备的确切来源，并概述了哪些国家/地区受到的影响最严重。根据他们的数据，亚太地区受灾最严重，有超过 40，999 个帐户被盗，而中东-非洲地区有近 25，925 个，欧洲有 16，951 个。

至于哪些国家受到的影响最大，印度的人数最多，超过 12，632 人，其次是巴基斯坦（9，217 人）、巴西（6，531 人）、越南（4，771 人）和埃及（4，588 人），位居前五。

Group-IB 的专家强调，越来越多的员工正在利用聊天机器人来优化他们的工作，无论是软件开发还是业务沟通。默认情况下，ChatGPT 存储用户查询和 AI 响应的历史记录。

因此，未经授权访问 ChatGPT 帐户可能会暴露机密或敏感信息，这些信息可能会被用来对公司及其员工进行有针对性的攻击。

为降低与受感染的 ChatGPT 帐户相关的风险，Group-IB 建议用户定期更新密码并实施双因素身份验证。通过启用 2FA，用户在访问其 ChatGPT 帐户之前需要提供额外的验证码，该验证码通常会发送到他们的移动设备。

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