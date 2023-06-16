美国经济学家「末日博士」：生成式 AI 将以我们未曾见过的方式释放生产力奇迹

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日消息:尽管通常以悲观著称的，被称为「末日博士」的经济学家 Nouriel Roubini 指出，人工智能（AI）的进步将释放长期的生产力奇迹。

Roubini 表示：「我们经常听到关于技术创新、人工智能、机器学习、机器人技术、自动化、云计算和量子计算等方面的讨论，但这些并没有在总体生产力数据中得到体现。美国的生产率增长仅为 1％左右，略有下降。那么在 10 年内，我们是否将看到生产力的显著增长？我非常乐观，我是一个生产力乐观主义者和技术乐观主义者。」

仅本周，就有两个例子展示了生成式人工智能在经济产出方面的潜力。

首先，麦肯锡新一项研究确定了 63 个生成式人工智能用例，涵盖了 16 个业务功能，每年可能释放出 2.6 万亿至 4.4 万亿美元的经济效益。

同一研究发现，生成式人工智能可以执行超过 2，100 种详细的工作活动，如与其他人讨论运营计划。

麦肯锡的研究人员指出：「生成式人工智能有可能改变工作的本质，通过自动化一些个人活动来增强个体员工的能力。当前的生成式人工智能和其他技术有潜力自动化吸收员工时间 60% 至 70% 的工作活动。」

与此同时，软件巨头 Salesforce（CRM）发布了旨在提高工人生产力的全新 GPT 企业产品。

该公司在纽约的投资者日上推出了「AI Cloud」。Salesforce 表示，其 AI Cloud 产品将允许营销人员自动生成针对客户的个性化内容，以及开发人员自动生成代码等用例。

Salesforce 员工还展示了即将在工作场所协作平台 Slack 中推出的人工智能功能。Salesforce 的大部分新 AI 套件将在未来几个月逐步推出。

Salesforce 的联合创始人、董事长兼首席执行官 Marc Benioff 告诉 Yahoo Finance Live：「我们已经见证了我们行业的许多令人兴奋的技术浪潮——云计算、社交媒体、移动技术，但这次人工智能的浪潮将是前所未有的，它有望对经济产生积极影响。

然而，Roubini 和其他专家也提出了一些警告。Roubini 表示：「我认为人工智能的影响将有明显的滞后效应。我觉得在未来两三年内，由于人工智能和技术的兴起，经济增长会出现激增似乎有些牵强。在中长期内，技术将具有通缩效应。但在我们看到技术和人工智能增加增长、降低通胀的曙光到来之前，我们可能会面临十年的滞胀。」

高盛最近估计，生成式人工智能在未来十年可能将全球相当于 3 亿个工作岗位自动化。这意味着人们可能会失去工作机会，被机器人所取代。

然而，正如 Roubini 所言，高盛指出，在生成式人工智能广泛应用后的 10 年内，美国劳动生产率将增长 1.5％。人工智能还可能最终将全球 GDP 提高 7％。

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