微软股价创下近 2.6 万亿美元历史纪录 成为人工智能发展主要受益者

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日消息:摩根大通分析师在赞扬微软在人工智能领域的增长前景后，微软的股价周四上涨至创纪录的水平。微软股价上涨了 3.2%，收于 348.10 美元，超过了去年 11 月纳斯达克指数达到峰值时创下的历史最高纪录。

人工智能一直是今年的热门话题，微软支持的 OpenAI 在去年 11 月发布了 ChatGPT 聊天机器人，迅速走红。随着经济衰退的担忧持续存在，科技公司纷纷争先恐后地将这项技术嵌入到产品和功能中，并吹嘘自己有能力使用人工智能来推动成本节约。

微软是 ChatGPT 及相关产品兴起的主要受益者。除了巨额投资于 OpenAI，微软还提供底层计算能力。微软还拥有 OpenAI 模型的独家许可，包括 GPT-4 大型语言模型，可以根据用户的文本输入产生自然流畅的回答。

微软已将 OpenAI 的工具整合到其必应搜索引擎甚至 Windows 操作系统中。在今年 2 月的一次活动中，微软首席执行官 Satya Nadella 表示：「现在是科技行业一个令人兴奋的时刻。」

投资者想要知道这一切对微软的收益和营收意味着什么。今年四月，微软首席财务官Amy Hood 财报发布的活动上表示，她预计 Azure 云在财季四季度的增长率将达到 26% 至 27%，其中 1 个百分点来自人工智能服务。在周一与微软技术主管 Kevin Scott 进行的一次公开讨论中，Hood 提供了更多细节，称「下一代人工智能业务将成为我们历史上增长最快的 100 亿美元业务。」

过去四个季度，微软的总收入已经超过了 2080 亿美元。

Kevin Scott 对 Amy Hood 的预测进行了深入解读。「因为它确实是一个非常通用的平台，我们有很多不同的方式可以让 100 亿美元的 ARR 首次出现，」他说。ARR 代表年度经常性收入。「所有想要使用我们基础设施的人，无论是训练自己的模型，运行他们拥有的开源模型，还是对我们与 OpenAI 共同构建的大型前沿模型进行 API 调用的人，」Scott 说道。

在该活动之后，摩根大通分析师将微软的目标股价上调至 350 美元，而之前的目标股价为 315 美元。

「虽然微软在遇到云优化的广泛浪潮对 Azure 增长造成压力，但我们看到它在安全、团队、Power Apps 以及现在的 OpenAI/ChatGPT 投资方面为未来的成功播下了种子，」分析师们写道，并给予微软股票等同于买入的评级。

今年以来，微软的股价上涨了 46%，该股票已经收复了 2022 年的所有损失，当时投资者预期利率上升和经济逆风时，他们纷纷抛售科技股。

去年，围绕云增长的负面情绪以及 PC 市场的萎缩导致华尔街产生了悲观情绪。但对人工智能的兴奋情绪以及科技公司实施的降低成本措施使人们重新产生了乐观情绪。纳斯达克指数今年上涨了 32%，是标准普尔 500 指数涨幅的两倍。

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