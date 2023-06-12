摩根士丹利调查显示 ChatGPT 和 Google Bard 的使用率并不高

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:根据摩根士丹利的最新调查，虽然有时候似乎整个世界都在使用 ChatGPT，但实际情况并不非如此。这家券商在四月进行了一项针对人工智能应用的 2000 人调查，结果发现只有 19% 的受访者使用过 ChatGPT，甚至更少的 9% 受访者使用过 Google Bard 聊天机器人。

调查还发现，绝大多数不使用聊天机器人的人表示在未来六个月内不太可能使用这些工具。摩根士丹利的分析师写道：「投资者要意识到现在还处于早期阶段」。

人们主要使用聊天机器人服务来了解新主题。摩根士丹利表示，早期采用者通常会用于研究新产品、比较价格和购物等常见用途，这可能转化为广告收入。

人工智能对电子商务和旅游业的影响可能会提升收入，因为公司可以将基于人工智能的搜索和推荐进行变现。在网上购物时，56% 的受访者表示他们会首先使用 Google 搜索、YouTube 或 Bard。

在线旅游研究方面，人们更加倾向于使用 Google 和 Expedia、Booking.com 等旅游服务网站，37% 的旅游研究从 Google 搜索开始，而从旅游网站开始的搜索占比为 33%。

摩根士丹利表示，Google 可以通过提供「更全面和个性化的旅游搜索服务」来保持其优势，该公司已经通过 AI 生成的搜索结果和 Bard 开始抓住了这一点。

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