支付宝支持换皮肤 会员积分即可兑换哆啦A梦等IP主题皮肤

5月31日，支付宝针对iPhone用户推出了一项新功能:在最新版支付宝上，用户可在端内快速绑定AppleID，一站式完成付款授权服务。支付宝app是全球首个推出此项新功能的第三方支付app，大大优化了iPhone用户的消费体验。「Apple专区」已成为不少懂经的“果粉”在每周五领优惠的必选之地，这里有AppStore无门槛红包、开发者礼包等多种权益，即领即绑即用，方便的同时还有优惠。