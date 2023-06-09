Adobe Express 更新获得生成式 AI 工具来提升用户设计体验

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日消息:Adobe 已将其用于生成式人工智能的 Firefly 工具引入其 Adobe Express 应用程序，用于快速生成海报、视频、传单和其他图形材料。Adobe 表示，这是两个新的 AI 工具，可以让您根据文本提示添加图像和文本效果。

Adobe Express 是该公司称为「一站式内容创作应用程序」。Adobe 在新的 Adobe Express 网络版本的测试版中发布了这些功能，并计划在两到三个月内将其与更新后的移动应用程序匹配，Adobe 的 Creative Cloud 订阅服务高级副总裁 Govind Balakrishnan 表示。

生成式人工智能以其能够生成歌词、问答题答案和无数其他任务而吸引了公众的想象力。人工智能经过训练，可以识别大量的训练数据中的模式，但它也可能生成看起来合理但完全错误的信息。

Adobe 的生成式人工智能工具（如正在进行测试的 Photoshop 测试版）可以说更适合，因为许多使用它的人会寻找色彩斑斓的花朵或看起来像被常春藤覆盖的字母等奇思妙想。

新版本的 Adobe Express 还具备视频编辑功能，对于 TikTok 或 Instagram Reels 用户可能非常方便，并且可以导入、编辑和导出 PDF 文件。

Adobe Express 基本版免费，但对于想要更多模板、照片、视频和字体的用户，每月费用为 10 美元。当 AI 工具退出测试版时，它们将提供一定数量的免费生成图像（阈值尚未确定），以及更多的定价层级。

「我们显然必须对生成次数设置一些限制，」Balakrishnan 说。「这些使用成本是昂贵的。」

尽管昂贵，但对于已经花费大量时间创建新形象的创意群体来说，这也可能非常有趣。

RBC 资本市场分析师 Matthew Swanson 在周三的一份报告中表示：「我们认为生成式人工智能对 Adobe 来说是一个助力。」

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