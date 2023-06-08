英伟达等用GPT-4提高机器人游戏技能

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:英伟达、加州理工学院、得克萨斯大学奥斯汀分校、斯坦福大学和亚利桑那州立大学的研究人员联合开发了一种程序化的机器人“Voyage”，它是第一个使用大型语言模型驱动的嵌入式智能体，被用于游戏《我的世界》中。

Voyage使用GPT-4技术解决游戏中的问题，不断探索并学习新的技能，走出人工干预，从而不断做出新的发现。机器人可以通过与GPT-4的黑匣子询问进行交互，从而跳过冗长的参数微调过程。

机器人的技能具有暂时的延伸性、可解释性和复合性，这使得智能体的能力可以迅速增强，减少了灾难性的遗忘。Voyage能够使用其既有的技能库，在新的Minecraft世界中解决新任务。

据论文指出，Voyage表现出强大的场景终身学习能力，在玩《我的世界》时表现出出色的技能掌握速度。相较于先前的业界最高成果，它能够利用自身的技能库获得3.3倍的独特道具数量，行驶距离达到了2.3倍，而构建工具的速度较快，构建工具的速度达15.3倍。

项目地址:

https://voyager.minedojo.org/

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2305.16291

（举报）