微软在 Edge 浏览器中展示伪装成 AI 搜索结果的必应广告

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日消息:今年 2 月，微软推出了一个令人不悦的举措：当用户使用 Edge 浏览器下载谷歌的 Chrome 浏览器时，微软会在 Edge 中展示全屏广告。而现在，微软似乎又故技重施，并用了新的方法。

据 The Verge 报道，当他们在美国的不同地区，甚至是在美国以外的地方，在微软 Edge 浏览器中输入「Chrome」时，浏览器会生成一个看起来像是 Bing Chat AI 回答的结果。然而，它并不是关于 Chrome 的答案，而是一则关于 Bing 搜索的广告，标题是「Bing：不仅仅是搜索的搜索引擎」。

显然，微软决定将 Bing 的广告作为 AI 搜索结果展示，而不是提供关于「Chrome」的实际搜索结果。当 The Verge 就这种明显冒充 AI 聊天搜索结果的广告向微软的产品营销总监 Jason Fischel 询问时，他最初给出了这样的回应：

我们经常尝试新功能、用户体验和行为，以测试、学习和改进为客户提供的体验。这些测试通常很短暂，不一定代表最终或广泛向客户提供的内容。

在 The Verge 报道此事后的几分钟内，Fischel 发来了另一份回应，表示微软已经移除了这个广告，他说：「这个体验不再进行测试。」

虽然这次与 Bing 搜索的特定交互可能已经停止了，但它确实显示出微软继续试图以各种看似不择手段的方式推广 Bing 搜索，让人觉得该公司似乎急于推动 Bing 搜索。

现在还不清楚微软是否吸取了教训，或者是否会再次尝试通过任何可能的手段来为其产品创建广告。

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