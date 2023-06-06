IBM将建造欧洲个量子数据中心

IBM采用国内首+次应用的创新数据迁移方案成功为一汽-大众实施了企业运营数据系统从ECC到S/4+的升级项目。该项目系统切换耗时仅三天，不仅助客户高效、平稳迁移了系统数据，升级了数据底座通过系统集成统一和回归标准化，大大提升了整个企业的运营敏捷性，降低了运营成本，增强了系统稳定性，同时也为未来系统的进一步优化和扩容改造预留了空间，奠定了企业下一个阶段发展的数据基石。IBM希望继续凭借自身专业能力与行业经验，在数字化转型的道路上助力更多汽车行业伙伴尽快完成数据底座改造，在瞬息万变的行业发展中赢得先机。