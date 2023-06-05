谷歌集成 AI 搜索体验被指反应太慢 查询结果加载时间过长

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日消息:日前 TheVerge 对谷歌的新 AI 搜索体验进行了一番评测。TheVerge 表示，谷歌的新 AI 搜索体验最糟糕的一点就是等待的时间太长了。

对于普通用户来说，搜索结果通常是瞬间出现的。你在搜索框中输入内容，谷歌几乎立即给出答案，然后你可以点击链接了解更多相关信息，或者在搜索框中输入其他内容。这是一个有益的良性循环，使谷歌搜索成为全球访问量最大的网站。

今年五月，谷歌推出了一个实验性功能，称为搜索生成体验 (SGE)，利用谷歌的 AI 系统为您总结搜索结果。其想法是，您无需点击链接或在搜索框中输入其他内容，谷歌就可以告诉您您想要的信息。

理论上，这意味着您的搜索查询可以更复杂、更具对话性，而谷歌仍然能够回答您的问题。

如果您已经选择加入 SGE，这个功能只对在谷歌搜索实验室的等待列表中注册的人开放，AI 生成的摘要将会出现在搜索框下方。

TheVerge 吐槽表示，然而，谷歌的搜索生成体验 (Search Generative Experience， SGE) 却有加载动画。

TheVerge 使用 SGE 几天了，发现回答本身通常还不错，但有些凌乱。例如，当搜索「在哪里可以看到《Ted Lasso》？」时，AI 生成的回答是几个句子，准确无误。

但这些答案通常会有一些额外的内容。在桌面上，谷歌会在右侧以卡片形式显示来源信息，但您很难区分哪些信息来自哪些来源（另有一个按钮可以帮助您解决这个问题）。在移动端（目前只有谷歌应用），这些卡片会出现在摘要文本下方。在查询回答下方，您可以点击一系列可能的后续提示，而在所有这些内容的下方是标准的谷歌搜索结果，其中可能会有额外的信息框。

这些 SGE 结果中的额外内容并不像应该那样有帮助。在 I/O 大会上展示 SGE 时，谷歌还展示了 SGE 能够即时生成购买指南的功能，因此 TheVerge 以为搜索「哪里可以买到《王国之泪》？」会很容易。

但结果却一团糟，结果中有很多巨大的赞助广告卡片，还有一份令人困惑的建议零售店清单，却没有实际带去游戏的销售页面，还有一个在谷歌地图上标记这些零售店的位置，以及右侧的三个链接卡片，可以帮助找到购买游戏的途径。搜索红色的二手 iPhone 13 Mini 也没好到哪里去。

谷歌的搜索页面越来越杂乱并不是什么新鲜事。对 SGE 最烦恼的是，它的摘要需要几秒钟才能显示出来。当谷歌正在为您的查询生成答案时，一个空白的有色框会出现，加载条会淡入淡出。当搜索结果最终加载出来时，有色框会扩展，谷歌的摘要会出现，将链接列表向下推。用户不喜欢等待这个过程；如果不是为了测试而特意搜索，对于大多数的查询，用户都会立即滚动屏幕，以便点击链接。

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