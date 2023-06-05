超200位Stack Overflow版主罢工！保卫我们的社区不被AI侵占

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:随着生成式AI的发展，网络上充斥着越来越多真假难辨的内容。最近，为了表示对这种现象的抗议，超200位Stack Overflow版主联名罢工表示抗议，控诉LLM生成的垃圾内容充斥整个社区。

据了解，之所以有这么多版主罢工，主要是因为一直以来对ChatGPT等AI生成内容审核严格的Stack Overflow突然松动，发布新规称为了避免“错杀”，只有在真实可验证的情况下，版主们才能禁言账号。而不管是写作风格等主观猜测，还是GPT检测器的结果，都不可作为衡量指标。

从前，版主只要自己认定帖子内容是AI生成的，就能自行删帖或封号。而新规下，版主们不再有这个权利。这在版主们看来，是平台对AI生成内容的公然默许，而这必然会破坏社区清明环境。

在版主的抗议公开信，他们明确在事件得到满意解决之前，将暂停手头的活动，包括但不限于以下:

· 发布和处理flag

· 运行SmokeDetector，反垃圾邮件机器人

· 关闭或投票关闭帖子

· 删除或投票删除帖子

· 审查队列中的任务

· 运行协助审核的机器人，如检测抄袭、低质量答案和粗鲁的评论等

在Stack Overflow公司收回这一新政策，以解决版主的担忧，并允许版主有效地执行针对AI生成的答案的既定政策之前，我们呼吁全面罢工，此举将作为保护Stack Exchange平台和用户免受完全价值损失的最后努力。

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