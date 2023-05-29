美国饮食失调协会解雇所有员工，并用AI聊天机器人取代

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:AI抢人类饭碗的情况正在上演!最近，美国饮食失调协会（NEDA）接听危机热线电话的工人加入了工会，仅仅四天后NEDA告诉其热线工作人员，他们将被解雇并被聊天机器人取代。

据了解，NEDA是美国最大的以饮食失调为重点的非营利组织，仅去年一年，其帮助热线就接听了近70，000个电话。但报告称，对于所有这些数量，人员配备却非常少，只有六名带薪工作人员和几名主管，他们“在任何给定时间培训和监督多达200名志愿者”。

对于高压力的工作，工人们联合起来要求提供足够的人员配备和持续培训，但 NEDA 拒绝承认该工会。

该公司的领导层显然对工会的推动并不满意，几天后在一次电话中宣布，该非营利组织将完全关闭危机热线，并引入一个名为 Tessa 的健康聊天机器人。

Tessa 旨在提供名为 Body Positive 的交互式饮食失调预防计划。Tessa的创造者已经对自动化工具辩护称，认为因为它可以处理比NEDA以前的志愿者队伍更多的工作量，将更加高效。

Tessa 的应用也带来了关于责任的问题。人类会犯错误，但至少那里有问责制。当机器学习系统犯错时，谁来负责?

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