腾讯申请注册Q崽商标

距离苹果公司的全球开发者大会只有几周的时间了，但据报道，苹果公司仍在秘密地申请与其传闻中的+AR/VR+头戴设备有关的商标。总部位于特拉华州的+Deep+Dive+LLC+空壳公司于+5+月+18+日在阿根廷、土耳其和菲律宾提交了使用了苹果公司的+SF+Pro+字体设计的+xrProOS+商标申请。这款头戴设备的估计价格约为+3000+美元，并将配备外部电池包。