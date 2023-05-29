Apple 为 SignChat 申请商标以提供手语服务

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:根据欧盟知识产权局周末公布的一份清单，苹果已经获得批准使用名为“SignChat”的新商标，苹果已经在其德国网站上申请了该商标。

Apple 的德国网站写道：“欢迎来到 SignChat 会议。使用 SignChat 服务获取购物建议和售后支持。

该商标在国际类别 09、35、37、38、41 和 42 中提交。在查看 Google Play 商店后发现了一个同名的 Android 应用程序，主要用于消息传递，而不是手语服务。

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