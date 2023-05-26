eBay安卓APP悄然推出生成式AI功能 可生成商品描述

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:eBay 本周在其 Android 手机上悄悄推出了基于 AI 的描述生成器，但到目前为止似乎并没有引来用户更多的关注。

生成式人工智能最近大受欢迎，许多应用程序和软件将其集成到他们的工作流程中。一些产品已经集成了这项革命性的技术，例如 Mercari 及其Merchat AI 购物助手。

eBay 首席执行官 Jamie Iannone 暗示，最新的公司收益报告称它“正在将 ChatGPT API 整合到我们的核心上架流程中。” 他解释说，人工智能将能够让卖家“根据已知的产品属性自动为他们的商品描述生成文本。”

此外，他解释说:“生成式 AI 在描述之外还有许多令人兴奋的用例，我们正在我们的市场中探索许多潜在的应用程序，这些应用程序可以实现真正神奇的客户体验。”

有Android 应用程序用户反馈称，在没有任何通知的情况下，eBay 应用程序的键盘上方出现了一个图标。单击符号时，应用程序将采用用户提供的简短描述并将其扩展为长格式描述。

从表面上看，这个功能这听起来很酷，但实际并未受到多大关注。相比之下，一些卖家则已经表示他们正在使用 ChatGPT 作为他们的 eBay 描述，

需要指出的是 eBay 的生成式AI功能仍处于早期测试阶段，当在应用程序中使用 AI 生成器时，它会清除卖家之前在描述框中可能已经开始的任何描述。

目前，eBay 这一功能 似乎只在 Android 移动设备上推出。

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