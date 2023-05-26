毕马威研究：生成式AI有望重塑工作场所效率，彻底改变工作

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:根据毕马威 （KPMG）最近进行的一项调查，生成式人工智能对业务运营的影响正在迅速增长，对劳动力产生深远影响。

调查结果显示，72% 的受访者认为 生成式AI有潜力显着提高其组织内的生产力。此外，66% 的参与者预计未来工作环境将发生转变，而62% 的参与者认识到人工智能能够激发创新并促进新产品和服务的开发。

该公司认为，这些结果凸显了生成式AI在推动组织成功以及培养创造力和进步方面日益重要。

在承认积极方面的同时，调查参与者也对与采用生成人工智能相关的潜在负面影响保持谨慎。具体而言，47% 的受访者对工作保障表示担忧，而41% 的受访者担心职业发展机会有限。此外，近五分之二 （39%） 的高管预计，由于社交互动减少，工作场所的反社会行为会增加。

该研究表明，正如66% 的受访者所指出的那样，实施生成式AI需要获得新的人才并提高现有员工的技能。这些高管中有71% 认为 IT/技术职能部门需要雇用和培训员工。因此，在实施阶段，高管们优先考虑人工智能、机器学习 （ML）、自然语言处理 (NLP)、文本转语音和语音转文本方面的技能。

此外，四分之一的美国高管没有明确的人才战略来将其员工队伍与生成人工智能能力相结合，而近三分之一的人预计在采用和整合阶段会遇到员工的抵制。

该调查还探讨了通过生成人工智能创造就业机会的潜力。76% 的美国高管预计，广泛采用将对 IT 和软件相关角色产生积极影响。预计受益最多的三大工作类别包括 IT 和软件相关工作、创意工作和客户服务工作。

然而，据64% 的受访者称，涉及数据输入和记录保存等任务的管理角色预计将面临跨部门和职能的最重大负面影响。

虽然20% 的受访者对生成式 AI 对制造业工作岗位的积极影响表示乐观，但24%（包括超过33% 的来自消费者、零售和工业制造部门的受访者）认为 AI 的采用将对此类工作产生不利影响。

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