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每周AI大事件 | GPT-4全面进入Windows 11、AI诈骗正全国爆发、百度内测基于大模型多款产品

2023-05-26 09:18 · 稿源：站长之家

欢迎来到站长之家的[每周AI大事件]，这里记录了过去一周值得关注的AI领域热点内容，帮助大家更好地了解人工智能领域的动态和发展风向。

人工智能 AI 机器人 机械手 (2)

注：图片由midjourney生成

Part1动态

[国内要闻]

百度正内测基于大模型技术的“AI伙伴”、“AIBOT”以及NEWAPP等产品

百度搜索基于大模型打造的“AI伙伴”、“AIBOT”等功能正在内测中，后续AI笔记AI成片、AI作画、AIBOT等将面向创作者开启内测。会上还首次展示了百度APP的内测产品NEWAPP，可与AI进行对话，提问、聊天、生成图片等。

微盟发布大模型AI应用产品“WAI”

微盟正式发布基于大模型的AI应用型产品WAI。该产品已正式上线25个实际应用场景，包括话术生成、短信模板、商品描述、种草笔记、直播口播稿、公众号推文、短视频带货文案等。

小米AI研发人员超过1200人

5月24日，在小米财报发布后的电话会议中，小米总裁卢伟冰表示，目前AI研发人员超过1200人，涉及业务有人工智能辅助摄像算法、自动驾驶等。

AI诈骗正在全国爆发

4月20日，郭先生的好友以微信视频的方式联系他，称其朋友在外地竞标，需要430万元保证金，并通过公对公账户进行转账。通过视频聊天核实身份后，郭先生将430万元分两笔转账到了对方的银行卡上，但也未及核实钱款是否到账，最终发现被骗。

百度百家号发布AI生成内容规范

百度百家号发布《关于人工智能技术生成内容的理念及规范》，规范明确要求，针对可识别的人工智能生成内容，平台将进行严格审核，并设置专门投诉通道，投入专属人力处理用户投诉举报。发现违法违规内容及相关账号，平台将严肃处置。另外，在百家号平台提供服务的所有虚拟人账号，均需完成运营主体的实名注册、活体验证等平台身份认证流程。

百度Apollo展示AI智能座舱引入文心大模型

百度Apollo汽车智能化业务展示了以文心大模型为基础的新一代AI智舱探索成果。据悉，这是国内首个大模型在汽车行业应用的成果探索，有望在未来推进量产。

快手已组建大模型研发团队

程一笑回复称，快手目前已经组建了大模型的研发团队，并依托过去的AIGC（人工智能生成内容）算法和大模型语言模型方面的技术积累，按计划推进大模型的开发和训练，各项进展是比较顺利。当前，模型还处于训练阶段，且我们认为此次人工智能技术的变革是一次长期的机遇，做好底层大模型，对标国际最先进模型的效果更加重要，因此我们暂时还没有明确的对外发布计划。

国产中文大语言模型“天河天元”发布

“天河天元大模型”搜集整理了网页数据、各种开源训练数据、中文小说数据、古文数据、百科数据、新闻数据，以及专业领域的中医、医药、问诊、法律等多种数据集，并在此基础上启动深度训练面向医疗、工业、法律等领域的专业模型。

华硕子公司发布福尔摩斯大模型

华硕旗下子公司台智云（TWS）发布了企业级大型语言模型——“福尔摩斯大模型”(FormosaFoundationModel)。“福尔摩斯大模型”共有1760亿个参数，可以与ChatGPT的GPT-3.5模型相媲美，支持多国语言。

凤凰传媒:积极探索AIGC在图文编辑领域的应用

凤凰传媒在互动平台表示，公司开发的智能校对、智能作文批改系统已投入商用;同时公司也在积极探索AIGC技术在图文编辑领域的应用。

[国际要闻]

GPT-4全面进入Windows11

微软宣布将发布适用于Windows11的WindowsCopilot。WindowsCopilot意味着Windows11将成为世界上第一个接入集中式AI协助的PC平台。微软还将BingChat插件扩展到Windows，使开发人员能够将他们的应用程序集成到WindowsCopilot中，同时支持跨平台和跨Azure的AI开发。WindowsCopilot将于6月开始提供Windows11的预览版。

必应成为ChatGPT的默认搜索引擎

微软宣布，将在OpenAI的ChatGPT聊天机器人中将必应作为默认搜索引擎。

GPT-4解出难倒陶哲轩奥数题

最近，国外的一位小哥测试了GPT-4的智商，结果显示，它的语言智商已经达到了152。而根据调查，人类的平均智商是90-109，单论语言智商的话，人类是妥妥地被GPT-4吊打了……

TikTok测试一款名为Tako的AI聊天机器人

TikTok表示，它正处于探索名为「Tako」的聊天机器人的早期阶段，该聊天机器人可以与用户就短视频进行交流并帮助他们发现内容。目前，TikTok正在菲律宾的特定用户进行测试。

日本将开发国产生成式AI的大语言模型

日本东京工业大学和日本东北大学等团队5月22日发布消息称，将开发作为生成式人工智能（AI）基础技术、具备更强日语能力的“大语言模型”。利用理化学研究所的超级计算机“富岳”，学习大量数据。本年度内依次公开，将使国内企业、研究人员等可为自己公司的服务或研究而自行改良。

苹果发布多份关于AI岗位招聘

苹果公司发布了数十份专注于人工智能（AI）的招聘信息，这表明该公司其正在加大在人工智能领域的努力。其招聘门户网站上发布了至少88个与AI相关的职位，招聘职位涉及到视觉生成建模、预测性智能和应用人工智能研究等领域。

苹果禁用ChatGPT和Copilot，开发自己的语言模型

据《华尔街日报》消息，出于安全考虑，苹果禁止员工使用的包括ChatGPT和微软的编码工具Copilot。报道还称，苹果也在开发自己的语言模式。

另据9to5Mac爆料，Siri将很快上线新的AI功能。新技术代号为Bobcat，早在今年3月就被爆出已经在进行测试。

Meta开源语音AI项MMS可识别4000多种口头语言

Meta的MMS项目通过将一种名为wav2vec2.0的自监督学习算法与一个提供了超过1，100种语言标记数据和近4，000种语言无标记数据的新数据集相结合，克服了数据不足的问题。

英特尔计划2025年推出AI芯片“FalconShores”

英特尔计划于2025年推出一款支持8位浮点运算、拥有288GB内存的人工智能芯片FalconShores，以抢占人工智能处理器市场。

推特疯传AI生成“五角大楼发生大爆炸”假图导致股市短暂下跌

一张在Twitter上通报“五角大楼发生大爆炸”的假图引起了人们的注意，这张图几乎可以确定是由人工智能生成的。这幅图片在Twitter上广泛传播，导致了股市下跌。

Bing聊天消息字符限制从2000增加到4000

如果您还没有使用Bing聊天，您可能不知道每个问题都有一个最高字符限制为2000。现在，ing聊天团队现已将每个信息的字符限制翻倍，达到4000字符。

Part2热门产品

武大版ChatGPT问世:能写诗编代码

武大版ChatGPT名叫CheeseChat（“芝士”、谐音“知识”），它以中文Alpaca-7B基础模型为底座(70亿参数)，累计进行了80G文本数据上的Token预测训练，涵盖百度百科、武汉大学相关语料信息、社交媒体语料，在一百万条指令数据集上进行了全量参数的指令微调。

谷歌AI产品图生成工具:ProductStudio

谷歌将推出AI产品图生成工具ProductStudio，该工具可以帮助商家使用生成AI轻松创建产品图像。

安卓版ChatGPT即将上线

ChatGPT安卓版预计将和iOS版差不多，付费用户将可以访问更强大、更高级的语言模型版本GPT-4，以及更快的响应时间。除此之外，免费用户将能够访问公司的语音识别软件Whisper，并在多个设备之间进行同步。

服装AI大模型FashionDiffusion上线

只需10多秒，AIGC就能炸出一个小红书爆款!最近，一款由AI打造的小绿裙在小红书上爆火，评论区求同款的网友不在少数。西湖心辰和知衣科技共同研发的FashionDiffusion（以下简称FD模型），正在推动这种模式成为主流:使用AI生成服装设计图，将设计图投入市场测试数据，再根据反馈打样、卖预售，实现小投入大回报。

AdobePhotoshop集成Firefly功能用简单的文本提示就能修改图像

Adobe已将其AI工具Firefly集成到Photoshop中，并将其命名为GenerativeFill，允许用户使用文本提示在新图层中添加、扩展或删除内容，而无需更改原始图像。

AdobeFirefly正式公测

Adobe人工智能绘画工具Firefly已经正式开放公测了。Firefly包含全新的创意生成AI绘画模式，可以生成图像和艺术字体效果，用户可以用它创作出独特、令人惊叹的艺术作品，如插图、海报、标志、字体等等。

DragGAN爆火:拽一拽关键点就能让狮子张嘴&大象转身

DragGAN的模型本质上是为各种GAN开发的一种交互式图像操作方法。以StyleGAN2架构为基础，实现了点点鼠标、拽一拽关键点就能P图的效果，比如拽一拽关键点就能让狮子张嘴&大象转身。

清华开源最懂表情包的中文开源大模型VisualGLM-6B

来自清华的一个叫VisualGLM-6B的大模型在网上热传。原因是有网友发现它似乎对表情包的解读有一手。无论是腊肠犬版蒙娜丽莎还是出租车后熨衣斗的男子，它都能准确解读。

Part3观点

比尔·盖茨:人工智能将“取代”搜索引擎和在线购物网站

微软联合创始人比尔盖茨警告称，未来的人工智能个人助理将意义深远，这项技术可以从根本上改变用户行为，“人们将再也不会去使用搜索引擎，不会去访问生产力网站，也不会再去使用亚马逊。”盖茨说道，这些人工智能助手可以“阅读你没有时间阅读的内容”，让用户无需使用谷歌等搜索引擎即可获取信息。

卢伟冰:小米不会像OpenAI一样做通用大模型

小米总裁卢伟冰表示，会积极拥抱大模型，但不会像OpenAI一样做通用大模型，而是会深度和业务结合协同，利用AI技术提升内部效率。

商汤首席科学家王晓刚:AI大模型只强调“大”是严重误导

王晓刚:如果只强调“大”，单纯依靠模型体量实现“智能涌现”，会有严重的误导性，会让我们浪费很多资源和时间。关键是要结合行业实际需求，大模型不仅要具备相应技术能力，还要有效率，还要有商业化落地场景，这才是这场“万模之战”的意义所在。

比尔盖茨:顶级人工智能助手将颠覆网络使用方式

盖茨表示，拥有这个助手的人将「永远不再去谷歌等搜索网站，永远不再去办公软件网站，也永远不再去亚马逊。」这个尚未面世的人工智能助手将能够预测用户的需求，并执行用户没有时间完成的任务，例如阅读。

Take-Two首席执行官:AI无法取代人类创造力

Take-Two首席执行官StraussZelnick说:「我希望我能说AI的进展会让创作更容易，但显然不会。杰出作品是由天才创造的，而数据集、计算力和大型语言模型并不能创造天才。天才是人类的领域，我相信这将一直如此。」

孙燕姿回应「AI孙燕姿」:没有任何技术能预测人类感受

孙燕姿更新动态，谈及近日引发争议的“顶流AI歌手孙燕姿”，她笑说粉丝们已经接受她就是“冷门”歌手，而AI却成为了目前的顶流。“我想说的是:你跟一个每几分钟就推出一张新专辑的人还有什么好争的。人类无法超越它已指日可待”“你并不特别，你已经是可预测的，而且不幸你也是可定制的。”

马斯克称AI毁灭人类可能性很小但绝非不可能

作为推特和特斯拉的老板，马斯克长期以来始终试图引导人工智能的发展方向。他对人工智能领域快速取得的进展表示担忧，并呼吁政府进行监管。“人工智能毁灭人类的可能性很小，但绝非不可能。

Part4深度

AI火了，云赚翻了

2023年，云厂商是AI大模型浪潮中最直接的受益者之一。云厂商们能吃到AI大模型的红利，逻辑很简单，一方面，云厂商通过提供大模型服务，成为大模型时代的“淘金者”。另一方面，云厂商更是大模型时代的“卖铲人”。

AIGC消灭不了内容创作者

AIGC的广泛应用，也带来了新的问题。AIGC在生成小说时可能会缺乏人类作家所具备的创意和灵感，这可能会导致生成的作品质量低下或缺乏独特性，单纯的ChatGPT写作是没有美感和风格的.另外，AIGC在生成小说时可能会受到数据量、模型算法等因素的影响，导致生成的内容质量不稳定，甚至可能生成低质量、不合法的内容。

AGI时代下，谁还会用小程序?

因AI带来的商业挑战，促使人思考「商业容器」，进而重估小程序。比如chatGPT出现，以及低代码的推广，小程序的开发成本和门槛，或将突破某个拐点。

“AI孙燕姿们”到底伤害了谁?

最近，“AI孙燕姿”、“AI周杰伦”、“AI林俊杰”等一大批AI翻唱爆火网络，其中最火的无疑是“AI孙燕姿”。某种程度上，AIGC技术的发展会使得创作者的竞争越来越激烈，让音乐人越来越难出头，甚至稀释现有经典作品的价值。

明星遭AI换脸进行直播卖货

一些直播间利用当红明星的“脸”卖货，既是因为AI换脸技术可以实现形象实时替换，也是因为此举可以免费让“明星”代言，从而增加流量、提高销量。需要正视的是，此类AI换脸技术应用于直播带货，可能涉嫌侵权。

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    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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