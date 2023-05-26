TikTok 正在测试一款名为 Tako 的应用内 AI 聊天机器人

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息: 短视频平台 TikTok 周四表示，它正处于探索名为「Tako」的聊天机器人的早期阶段，该聊天机器人可以与用户就短视频进行交流并帮助他们发现内容。目前，TikTok 正在菲律宾的特定用户进行测试。

去年，得到微软支持的 OpenAI 推出了聊天机器人 ChatGPT，提供迄今为止最自然的交互方式。这引发了基于颠覆性生成式人工智能（AI）开发功能的竞争，其中包括 TikTok 的竞争对手 Snap Inc，其「My AI」由 ChatGPT 技术提供支持。

TikTok 表示，Tako 旨在帮助用户发现应用上的「有趣和鼓舞人心的内容」。

当天早些时候，以色列应用智能公司 Watchful Technologies 表示，在一些苹果移动设备的 TikTok 应用版本中发现了 Tako。

Watchful 分享的截图和视频显示，在 TikTok 的界面上，Tako 作为一个幽灵形状的图标出现，用户在观看视频时可以点击该图标，进行基于文本的对话，并获得寻找内容的帮助。

图片来自Watchful

四月份，媒体报道称 TikTok 正在试验一种生成式 AI 工具，允许用户创建虚拟形象。中国母公司字节跳动正在研发一种庞大的 AI 模型，中国媒体报道称，但其中国版 TikTok（抖音）目前尚未提供 AI 聊天机器人功能。

上个月向美国专利商标局提交的披露文件显示，TikTok 已经为「TikTok Tako」提交了商标申请，申请涵盖「用于人类语音和文本的人工生成软件」。

在被问及 Tako 时，一位 TikTok 发言人表示，该社交媒体平台始终在探索新技术。他说：「在特定市场上，我们正在测试为 TikTok 提供搜索和发现的新方法，我们期待从我们的社区中学习，不断创造一个安全的地方，以提供娱乐、激发创造力并推动文化发展。」

该公司没有说明为什么选择了菲律宾进行测试。

Watchful 的研究员 Daniel Buchuk 表示，他的团队本月早些时候开始在 TikTok 应用的一些版本中发现了关于 Tako 的引用，包括在美国 iOS 设备的测试版本上。

Watchful 使用计算机视觉和数据分析来识别和模拟应用程序的变化。它监控不同国家的设备，但无法确定 TikTok 在哪些市场进行测试。

Buchuk 说，与定位为全能聊天机器人的 ChatGPT 不同，Tako 感觉更像是一个导航助手，专注于鼓励用户观看更多视频。

「所以如果你问『查尔斯国王的加冕礼是什么时候？'』Tako 会告诉你答案，然后你还会看到相关的 TikTok 视频，」他说。

Watchful 的另一个演示显示，当用户问 Tako 一个问题，例如「我们如何教孩子尊重孩子」时，聊天机器人会通过总结 TikTok 用户的提示进行回复，同时还会推荐相关视频。

TikTok 设置了免责声明，称 Tako 是一个实验性的聊天机器人，回复可能不准确。它表示，出于安全目的，它将审查与 Tako 的对话，并警告用户不要与其分享私人信息。

（举报）