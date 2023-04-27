TikTok 测试添加 AI 头像生成功能：上传照片生成风格化插图形象

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:TikTok 周三向媒体证实，该公司正在测试一个新选项，让用户为他们的个人资料照片创建人工智能生成的头像，此举有可能将人工智能技术的最新进展置于数百万用户的面前和中心。

根据社交媒体顾问 Matt Navarra 的一篇贴文，这项新功能似乎是根据用户上传的图片创建一个风格化的插图形象，他是第一个发现这个选项的人。

根据 Navarra 发布的屏幕截图，一旦用户可以访问该工具，它将要求他们选择 3 到 10 张照片来创建头像。该工具每天只能使用一次，每次使用最多生成 30 个头像。

据该公司称，该功能仍处于测试的早期阶段，没有广泛提供给 TikTok 用户，而且目前没有该功能可能推出的时间表。

TikTok 发言人在提供给媒体的一份声明中说：「我们一直在思考为社区增加价值和丰富 TikTok 体验的新方法，因为我们继续建立一个娱乐、激发创造力和推动文化的安全场所。在一些选定的地区，我们正在试验一种新的方式来创建和与 TikTok 社区分享个人资料图片。」

近几个月来，人工智能生成的图像已经占领了互联网，但一些工具也引起了隐私专家、数字艺术家和用户的关注，他们注意到这些图像有可能被更性感化，使皮肤更白，身体更瘦。

鉴于生成式人工智能头像工具的成功，TikTok 希望在其平台上加入自己的版本，这并不奇怪。当然，围绕人工智能照片应用程序的成功是与争议相伴的，因为艺术家们对 Lensa AI 等应用程序取样他们的作品提出了异议。TikTok 可能希望通过试验一个有限的工具来避免这种争议。

值得注意的是，这并不是 TikTok 第一次建立并整合自己的流行的 AI 应用程序。早在 2022 年 8 月，该公司就推出了一个应用内文本到图像的人工智能生成器，让用户输入提示并收到一张可用作视频背景的图像。该功能的发布是为了应对 OpenAI 的 DALL-E 2 文本到图像 AI 生成器的流行。

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