苹果发布多份关于AI岗位招聘 努力为iPhone等设备推进人工智能

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:近几个月来，Apple发布了数十份专注于人工智能 （AI） 的招聘信息，这表明该公司其正在加大在人工智能领域的努力。

这家科技巨头目前在其招聘门户网站上发布了至少88个与 AI 相关的职位，招聘职位涉及到视觉生成建模、预测性智能和应用人工智能研究等领域。

一份招聘信息称，该职位将隶属于一个团队，该团队将“塑造生成人工智能技术改变苹果移动计算平台的方式”，将“塑造生成人工智能技术如何转化苹果的移动计算平台”，这或许暗示着在不久的将来iPhone等设备上会有更强大的人工智能功能。

另一份招聘信息写道:“AI 代表了一个巨大的机会，可以为全球数十亿人提升 Apple 的产品和体验。” 该清单称，该职位将涉及“利用最先进的生成模型为 iPhone、Mac、Apple Watch、iPad 等提供非凡的产品、服务和客户体验。”

在最近的第二季度财报电话会议上，当被问及苹果的人工智能战略时，苹果首席执行官蒂姆库克拒绝讨论产品路线图，但表示该技术提供了“巨大”的机会。

据华尔街日报最近报道，最近几个月，苹果公司限制员工使用某些外部人工智能工具，如ChatGPT 和 GitHub 的Copilot。报告称，苹果告诉员工不要使用这些工具，因为它们可能会泄露敏感数据。

这些举措表明，苹果旨在推进自己的 AI 工作，以避免依赖其他公司的技术。凭借丰富的资源和超过10亿的 iPhone 用户，Apple 完全有能力为其产品开发创新的 AI。

尽管如此，该公司的计划仍不明朗，库克和其他高管没有提供有关苹果如何将更先进的人工智能集成到新 iPhone、iPad、Apple Watch 或其他产品中的细节。

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