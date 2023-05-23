FF将于5月31日举行发布活动 介绍FF91交付计划

4月中旬，法拉第未来宣布，完成了其首台量产车FF91Futurist的生产，并在公司位于加州汉福德的FFieFactory生产线下线。FF官方发布了一段FF91在工厂制造的视频，并配文称：每辆FF91量产车皆由美国加州汉福德FFieFactoryCalifornia工厂匠心打造，结合了匠人工艺和创新、高度自动化组装技术，使我们的工艺品质能媲美全球领先的豪华汽车制造商。根据新的规划，FF将于5月底开始第一阶段的交付流程此前时间安排是4月份。