DragGAN AI 工具可通过简单的点击和拖动进行更灵活的图像编辑体验

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息:DragGAN 是一款全新的人工智能应用程序，可以通过在图像上拖动来轻松调整照片和艺术作品。它真的就是这么简单易用。

图片来源：DragGAN

我们已经看到了诸如 DALLE.2. Stable Diffusion 和 Midjourney 等 Diffusion 应用程序如何通过人工智能生成虚假的派对照片和啤酒广告，但现在我们开始看到生成对抗网络（GANs）的一些更有用的用途，如果 DragGAN 是一个很好的例子的话。

尽管这款 AI 图像编辑软件还处于早期阶段——DragGAN 目前只是一个白皮书存在，但其效果令人着迷。DragGAN 是一种通过在图像上标记点并简单地拖动来编辑照片或艺术作品的交互方式。AI 会完成所有艰巨的工作。

该应用程序使用人工智能来处理图像。其中有一些技术术语，但基本上，这款 AI 允许您在保持图像完整性的同时对其进行调整；简而言之，DragGAN 允许您使用交互点来改变图像，并且生成的 AI 会辅助以获得平滑准确的结果。

您可以调整设置为各种类别的图像，包括动物、汽车、人物以及风景，并调整从图像布局到姿势和形状，甚至可以改变照片中人物的表情。

研究团队写道：「想象一下，您只需「拖动」图像上的任何点，将其准确地移动到您想要的位置。这就是我们希望通过我们的新方法实现的目标，我们称之为 DragGAN。」

他们解释了它的工作原理：「DragGAN 有两个主要部分。第一个是基于特征的运动监督，它可以帮助您将图像中的任何点移动到目标位置。第二部分是一种新的点跟踪方法，它有助于跟踪这些点的位置。使用 DragGAN，任何人都可以对图像进行变形操作，并对每个像素的最终位置拥有精确的控制。」

这款基于 GAN 的工具目前适用于 2D 图像，但该团队计划发布适用于 3D 模型的版本。

DragGAN AI 工具白皮书：

https://huggingface.co/papers/2305.10973

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