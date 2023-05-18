德勤报告：AI等没有道德技术标准可能会带来广泛负面影响

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:全球咨询和金融公司德勤 （Deloitte）的一项调查显示，高管们认识到，在没有道德技术标准的情况下运营的最大风险可能会产生广泛的负面影响，尤其是对他们的员工。

该调查评估了200名企业高管对与新兴技术的开发和使用的设计、运营和治理相关的负责任决策的看法。

日前，德勤发布了其技术调查中的道德与信任，调查揭示了对道德如何成为企业高管的首要考虑问题，以及组织如何努力协调谁应该负责制定标准的独特见解。

几乎所有接受调查的高管都认为技术道德对其组织非常重要。在高管关注的问题中，员工影响比其他风险（如声誉损害、财务损失或处罚）排名更高。

该报告称，虽然技术道德是大多数企业高管的首要考虑问题，但一些组织在财务资源限制和确定谁应该负责制定标准等问题上仍然苦苦挣扎。

德勤表示，高管们似乎意识到在没有开发和使用新兴技术标准的情况下运营的风险。受访者最关心的是对员工的潜在影响，排在声誉和财务损失等其他组织风险之前。

接受调查的领导者在其组织内优先考虑技术道德，并看到其他部门在决策中发挥的作用。大约75% 的受访高管表示，技术道德对其组织极为重要。

对于企业在制定和维护道德技术标准方面，71% 的受访者将 AI/ML 列为建立道德标准或法规的优先事项，其次是5G （66%）、AR/VR (62%) 和量子技术 (61%)。

高管们支持建立在合作基础上的新兴技术的道德标准，69% 的高管认为联邦政府应该与企业合作来定义技术的道德标准。

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