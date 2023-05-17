OpenAI CEO认为AI将带来许多伟大的新工作

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息:在美国参议院关于生成 AI 的机遇和风险的听证会上，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 被问及他对 AI 最糟糕影响的看法。

Altman 表示，他预计人工智能会对就业市场产生“重大影响”，但很难预测这种影响到底有多大。他觉得人工智能革命的“另一边”将会有更多的工作，并且现有的工作会“变得更好”。

Altman 强调 AI 模型是工具。“ GPT-4和其他其他类似的系统擅长执行任务，而不是工作。”

尽管如此，Altman 说，GPT-4可能会完全自动化“部分工作任务”，但没有说出具体的职业。，解决不断变化的就业市场的潜在问题取决于行业和政策制定者，尤其是后者。

总而言之Altman AI 未来持乐观态度，他说道:“我对未来的工作会有多好感到非常乐观。” 根据 他的说法，人们在使用新工具寻找新工作方面“非常有创造力”。

通过这样的回答，奥特曼最初回避了参议员关于他最糟糕的噩梦的问题。之后的回答也有些模型两可，他说，OpenAI 曾试图非常清楚人工智能的风险，这可能会以“很多不同的方式”对“世界造成重大伤害”。这就是 OpenAI 成立的原因。

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