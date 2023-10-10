IBM CEO：AI 不会影响软件开发者的工作

文章概要: 1. IBM CEO Arvind Krishna表示AI不会削减公司的软件开发者工作，计划增加开发者数量。 2. 尽管IBM在2022年末和2023年初裁员数千人，但计划减少HR等后勤职位。 3. 技术巨头们寻求通过裁减后勤支持岗位来精简运营，同时加大对AI等技术的投资。

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:IBM的首席执行官Arvind Krishna在一次Fortune CEO倡议大会上表示，人工智能（AI）不会对公司的软件开发者岗位产生影响，并表示他不仅不会裁员，还计划增加开发者的数量。尽管如此，他同时计划削减一些后勤职位，包括人力资源(HR)岗位。

与其他科技巨头一样，IBM在2022年底和2023年初进行了大规模裁员。一月份，公司取消了两个业务部门，即Kyndryl（IT基础设施服务，独立分拆成为自己的公司）和医疗数据分析业务(出售给私募股权公司)，导致全球员工总数减少了1.5%。五月份，Krishna宣布将裁员数千名后勤职位，其中包括HR。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

其他科技巨头也采取了类似的策略，试图通过裁减后勤支持人员和后勤办公室的岗位来精简运营。谷歌最近宣布将裁减数百名内部招聘人员，然后将这些成本节省用于大规模投资人工智能（AI）和其他项目。一名谷歌发言人告诉《纽约时报》:“正如我们所说，我们将继续投资于顶级工程和技术人才，同时也将明显减缓整体招聘的速度。”

然而，在这些科技巨头公司的情况如何发展，开发者的工作肯定会在未来几年发生重大变化。咨询公司麦肯锡最近发布的一份报告，提到随着更多的自动化工具上线，开发者的工作流程可能会在你意识之前就发生显著变化。这些工具包括:

- 低代码和无代码平台:例如Microsoft Power Apps等平台可以使所有员工，即使没有编码背景，也能够构建单功能应用程序。

- 基础架构即代码:这是通过机器可读代码配置基础架构的过程，使得快速重配置和版本控制成为可能。云计算是一个典型的基础架构即代码的例子。

- AI生成的代码和AI测试:聊天机器人，如ChatGPT和Code Llama，可以生成和调试代码，并且它们可能在功能和复杂性上不断增强。

- 微服务和API:微服务和API使开发者能够快速构建复杂的服务和应用程序。

- 自动化代码审查:AI将协助人类用户进行代码审查。

这些工具是否能提高生产力而不引发裁员问题尚有待观察。对于各行各业的技术专业人士来说，了解这些工具可以做什么（以及不能做什么）可以帮助你调整工作流程和自己的职业生涯。

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